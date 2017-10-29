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Британские библиотеки откажутся от книг, отрицающих Холокост, сообщили СМИ

11:5329.10.2017
(обновлено: 11:57 29.10.2017)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЗал временного размещения книг научной библиотеки. Архивное фотоЗал временного размещения книг научной библиотеки. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Университетские библиотеки Великобритании могут изъять из своих собраний книги, не признающие Холокост и изменение климата, пишет газета Times.

Интерактивный центр Война и Холокост: размышления о прошлом и будущем
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Активисты движения Radical Librarians Collective также выступают за отказ от хранения сочинений сторонников феминизма, креационизма и евгеники. Сторонники запрета настаивают, что книги такого рода могут нести "опасные" и "ложные" постулаты.

Ранее ряд университетов, в том числе Кембридж, уже убрали из библиотек книги Дэвида Ирвинга как литературу, отрицающую Холокост.

Также под запрет могут попасть авторы-феменистки Андреа Дворкин и Катарина МакКиннон, которых заподозрили в оскорблении трансгендеров и проституток, книга "Святая Кровь и Святой Грааль", вдохновившая Дэна Брауна на написание бестселлера "Код да Винчи" и сочинение экс-министра энергетики Великобритании Найджела Лоусона о климате.

Некоторые представители академической среды выступают против подобных запретов, настаивая на более глубоком анализе критикуемой литературы и отказе от запретительных мер.

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© REUTERS / Kuba OciepaСогласно данным Нюрнбергского трибунала, в Освенциме (немецкое название Аушвиц) погибло 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи.
На фото: бывшая заключенная приехала в Освенцим в 72-ю годовщину освобождения концентрационного лагеря советскими войсками. Бывшая узница концентрационного лагеря и лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. Польша, 27 января 2017
© REUTERS / Kuba Ociepa
Согласно данным Нюрнбергского трибунала, в Освенциме (немецкое название Аушвиц) погибло 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи.
На фото: бывшая заключенная приехала в Освенцим в 72-ю годовщину освобождения концентрационного лагеря советскими войсками.
© AP Photo / Danny LawsonВ память о жертвах Холокоста в этот день в Йоркском соборе в Англии зажгли 600 свечей, расположенных в форме звезды Давида.600 свечей в форме звезды Давида, приуроченные к Международному дню памяти жертв Холокоста, Англия
© AP Photo / Danny Lawson
В память о жертвах Холокоста в этот день в Йоркском соборе в Англии зажгли 600 свечей, расположенных в форме звезды Давида.
© AP Photo / Mindaugas KulbisЛитовские евреи зажигают свечи в синагоге в Вильнюсе во время церемонии чествования погибших во время Холокоста.Зажжение свечей в синагоге в день памяти жертв Холокоста, Вильнюс, Литва
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Литовские евреи зажигают свечи в синагоге в Вильнюсе во время церемонии чествования погибших во время Холокоста.
© AFP 2017 / Martin Schutt Члены парламента федеральной земли Тюрингия, обычные граждане и те, кто был свидетелем нацисткого режима в Германии, принимают участие в Часе поминовения в Международный день памяти жертв Холокоста.Час поминовения в парламенте Тюрингии, Германия
© AFP 2017 / Martin Schutt
Члены парламента федеральной земли Тюрингия, обычные граждане и те, кто был свидетелем нацисткого режима в Германии, принимают участие в Часе поминовения в Международный день памяти жертв Холокоста.
© AP Photo / Czarek SokolowskiБывший заключенный, выживший во время Холокоста, возлагает цветы к стене Аушвица в память о погибших в нацистском лагере смерти.Возложение цветов в память о погибших от рук нацистов в бывшем концлагере и лагере смерти Аушвиц, Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Бывший заключенный, выживший во время Холокоста, возлагает цветы к стене Аушвица в память о погибших в нацистском лагере смерти.
© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкНакануне Международного дня памяти жертв Холокоста премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Еврейский музей и центр толерантности в Москве. Слева - главный раввин России Берл Лазар, справа - глава Федерации еврейских общин Александр Борода.Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил Еврейский музей и центр толерантности
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Накануне Международного дня памяти жертв Холокоста премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Еврейский музей и центр толерантности в Москве. Слева - главный раввин России Берл Лазар, справа - глава Федерации еврейских общин Александр Борода.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЦеремония зажжения свечей, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста, в Еврейском музее и центре толерантности.Церемония зажжения свечей, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста, Москва
© РИА Новости / Максим Блинов
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Церемония зажжения свечей, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста, в Еврейском музее и центре толерантности.
© AFP 2017 / Monika SkolimowskaУ берлинского Мемориала евреям и цыганам, погибшим от рук нацистов, во время церемонии повиновения в Международный день памяти жертв Холокоста.У мемориала в Берлине в день памяти жертв Холокоста
© AFP 2017 / Monika Skolimowska
У берлинского Мемориала евреям и цыганам, погибшим от рук нацистов, во время церемонии повиновения в Международный день памяти жертв Холокоста.
© AFP 2017 / Monika SkolimowskaВице-президент немецкого Бундестага Клаудиа Рот возлагает цветы у мемориала в Берлине.Вице-президент немецкого Бундестага Клаудиа Рот возлагает цветы у мемориала в Берлине
© AFP 2017 / Monika Skolimowska
Вице-президент немецкого Бундестага Клаудиа Рот возлагает цветы у мемориала в Берлине.
© REUTERS / Kuba OciepaБывшие узники лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.Бывшие узники концентрационного лагеря и лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. Польша, 27 января 2017
© REUTERS / Kuba Ociepa
Бывшие узники лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
© AFP 2017 / Peter Gercke Мэр Магдебурга Лутц Трюмпер принимает участие в Часе поминовения на мемориале жертв внешних лагерей концентрационного лагеря Бухенвальд.Мэр Магдебурга Лутц Трюмпер возлагает цветы у мемориала в Германии
© AFP 2017 / Peter Gercke
Мэр Магдебурга Лутц Трюмпер принимает участие в Часе поминовения на мемориале жертв внешних лагерей концентрационного лагеря Бухенвальд.
© REUTERS / Amir CohenПосетители на выставке в музее истории Холокоста Яд ва-Шеш в Иерусалиме.Ультраортодоксальные еврейские посетители в мемориальном комплексе истории Холокоста, Иерусалим
© REUTERS / Amir Cohen
Посетители на выставке в музее истории Холокоста Яд ва-Шеш в Иерусалиме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПрезидент Федерации еврейских общин России Александр Борода во время церемонии зажжения свечей, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста, в Еврейском музее и центре толерантности.Церемония зажжения свечей, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста, Москва
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода во время церемонии зажжения свечей, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста, в Еврейском музее и центре толерантности.
© AP Photo / Darko BandicВенок от президента, премьер-министра и спикера парламента Хорватии у памятника евреям, погибшим во время Второй мировой войны, на Мирогойском кладбище в Загребе.Венок от президента Хорватии, премьер-министра и спикера парламента у памятника погибшим жертвам в лагере смерти Ясеновац
© AP Photo / Darko Bandic
Венок от президента, премьер-министра и спикера парламента Хорватии у памятника евреям, погибшим во время Второй мировой войны, на Мирогойском кладбище в Загребе.
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