Глава Пентагона рассказал о возросшей ядерной угрозе со стороны КНДР‍

Министр обороны США Джеймс Мэттис на встрече по вопросам безопасности с министром обороны Южной Кореи Сон Ён Му. 28 октября 2017

Министр обороны США Джеймс Мэттис на встрече по вопросам безопасности с министром обороны Южной Кореи Сон Ён Му. 28 октября 2017

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Угроза со стороны Северной Кореи из-за баллистических пусков и ядерных испытаний возросла. Об этом сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Сон Ён Му.

Он подчеркнул, что любое использование Пхеньяном оружия массового поражения повлечет сокрушительные действия со стороны Соединенных Штатов.

"Не совершайте ошибку — любая атака на США или на наших союзников будет разбита. И любое использование ядерного оружия будет встречено массированным военным ответом…", — сказал Мэттис.

Визит министра обороны США в Сеул начался 27 октября. Консультации военных ведомств проходят в преддверии визита в Южную Корею президента Дональда Трампа.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, признал что страны-члены альянса находятся в пределах досягаемости ракет КНДР, однако организация располагает возможностями и решимостью нанести контрудар в случае провокационных действий. Он подчеркнул, что необходимо усиление давления на КНДР с целью ведения переговоров.

Угрозы Северной Кореи

В последние годы КНДР активно работает над ядерной программой и регулярно проводит испытания ракет, что вызывает протесты как ее соседей, так и западных стран.

Противостояние Пхеньяна и Вашингтона усилилось после военных учений США и Южной Кореи по отработке удара по КНДР в случае войны. Россия и Китай предложили Северной Корее объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от маневров в регионе, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

На этой неделе в Конгрессе США был представлен доклад, в котором утверждалось, что если КНДР произведет мощный ядерный взрыв вне атмосферы над территорией США, то это может создать электромагнитный импульс, который обесточит континент и в течение года приведет к гибели 90% населения страны.

Однако в документе подчеркивается, что поскольку воздействие электромагнитных полей непредсказуемо, Пхеньян вряд ли пойдет на такой риск.

Подготовка к войне?

Тем временем, как сообщает Daily Mail со ссылкой на источники, в самой КНДР прошли массовые учения по эвакуации населения, что может быть связано с "подготовкой к войне".

По данным газеты, тренировки проходили в течение недели и включали отключение света в ночное время, чтобы "не подсвечивать цель" противника. Пхеньян в них не участвовал.

Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>