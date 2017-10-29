В Госдуме ответили на заявления Украины об угрозе от российских подлодок

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов ("Единая Россия") раскритиковал слова украинского военного о якобы имеющейся угрозе от российских подводных лодок и отметил, что для таких заявлений нет оснований.

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В субботу украинское издание "Апостроф" сообщило, что, по словам генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины Игоря Романенко, Россия готовится использовать подводные лодки Черноморского флота против Украины.

"Абсолютно никаких оснований нет (для заявления Романенко). Я напомню предыдущие истории, ходил анекдот про подводные лодки в степях Украины. Поэтому, наверно, … генерал вспомнил об этом анекдоте и решил подключить своих покровителей из-за океана. У них (Украины) нет сил и средств, способных элементарно перемещаться по морю. Все, что у них осталось — это жалкое наследие 60-х и 70-х годов Советского союза. И непрофессионально, и даже смешно говорить о том, что Россия будет против них подводные лодки применять", — сказал Шаманов РИА Новости.

"Они сами себя развалят тем пьянством, которое у них процветает, по докладу их же военного прокурора, и исходя из того, что в армии собрали весь сброд из националистов и прочих ура-патриотов. Поэтому у них другие задачи: грабить, наживаться", — отметил парламентарий.

В субботу министр обороны Украины Степан Полторак объяснил небоевые потери в украинской армии болезнями, нарушением мер безопасности и употреблением алкоголя.

Киев регулярно обвиняет Россию в "агрессии", в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. Москва не раз отвергала эти обвинения. Российская сторона заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина урегулировала внутриполитический и экономический кризис.