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От оружия до миротворцев. Волкер сделал ряд громких заявлений на Украине

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2017 (462)
10:4229.10.2017
(обновлено: 10:53 29.10.2017)
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© AFP 2017Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в Киеве, Украина. 28 октября. 2017, Архивное фотоСпецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в Киеве, Украина. 28 октября. 2017, Архивное фото
© AFP 2017

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер пытается сорвать минские договоренности, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в Киеве, Украина. 28 октября 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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"Если смысл высказываний Волкера передан верно, то очевидно, что это попытка либо отменить минские договоренности, либо вынудить Россию наложить на такую резолюцию Совбеза ООН вето", — заявил он РИА Новости.

По его словам, Волкер хочет добиться исключения из миротворческой миссии ООН в Донбассе российских представителей, что противоречит Минским соглашениям, "если называть вещи своими именами".

Что сказал Волкер

Позицию Волкера по поводу миссии ООН в Донбассе озвучил на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады Мустафа Найем. По его словам, спецпредставитель заявил, что резолюция Совбеза ООН будет готова "и, возможно, даже принята" до конца года.

Флаг ДНР. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Критическим моментом резолюции, пишет Найем, будет вопрос военизированного контроля российско-украинской границы. "На вопрос, возможно ли участие россиян в этой миссии, он прямо ответил "I can't imagine it" ("Не могу себе такого представить"), — ответил, со слов нардепа, Волкер.

"Северный поток"

Найем озвучил и заявления спецпредставителя Госдепа по "Северному потоку-2". С точки зрения Волкера, это политический проект, цель которого — "наказать Украину и лишить ее дохода от транзита" газа.

"Никакой экономической составляющей в нем нет, поскольку возможность доставки российского газа в Европу уже есть; и никакого другого газа или других скважин, для которых нужен еще один поток, не существует", — цитирует его Найем.

Оружие Украине

В интервью агентству Reuters Волкер заявил и о том, что американская администрация "активно рассматривает" вопрос о возможности поставок на Украину летального оружия. По его словам, "никто не переживает", когда кто-то обеспечивает свою защиту, если только это не агрессор. Поэтому этот вопрос не должен быть спорным, добавил он.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в Киеве, Украина. 28 октября 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Волкер также заявил о своей уверенности в том, что к конфликту в Донбассе привела именно "российская агрессия". Он считает, что Россия "продолжает удерживать эту территорию". На его взгляд, это привело к тому, что Украина стала более сплоченной и антироссийской.

Реакция ДНР

С точки зрения глава комитета Народного совета самопровозглашенной ДНР по конституционному законодательству и государственному строительству Владимира Бидевки, визит Волкера едва ли поспособствует миру в Донбассе.

"У меня большие сомнения в том, что приезд Курта Волкера на Украину и его встреча с депутатами Верховной рады будут иметь какой-то положительный эффект для мирного урегулирования ситуации и конструктивных изменений в переговорном процессе в Минске", — заявил он, отметив, что акцентирование внимания спецпредставителя Госдепа на введении миротворческой миссии на всей территории республик это подтверждает.

Реакция Россия

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Донбассе. Тем не менее, многие представители Запада продолжают утверждать, что на востоке Украины присутствуют российские вооруженные формирования.

Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Владимир Путин в сентябре поддержал идею введения миротворческого контингента в Донбасс. Он отмечал, что военнослужащие ООН не должны находится на территориях восточной Украины, граничащих с Россией.

Глава МИД Сергей Лавров пояснил: миротворцы должна охранять исключительно мониторинговую миссию ОБСЕ. Любое другое предназначение миротворческой миссии будет означать перечерчивание Минских договоренностей, заявил он.
Он также жаловался на то, что Москве не предоставили никаких конкретных предложений по миротворцам, при том что российская сторона такие предложения вносила

 

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