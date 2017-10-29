Пушков назвал Волкера спецпредставителем по срыву урегулирования в Донбассе

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя визит спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курта Волкера в Киев, заявил, что Волкер все чаще выглядит, как "спецпредставитель по срыву урегулирования" кризиса на Украине.

Волкер в пятницу прибыл в Киев, где провел встречу с главой парламента и президентом Украины, а также с депутатами Верховной рады. По данным пресс-службы украинского президента, Петр Порошенко и Волкер "скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия на Донбассе как в рамках усилий в "нормандском формате", так и на международных площадках, прежде всего в Совете Безопасности ООН". Как сообщили депутаты Рады, Волкер заявлял, что резолюцию СБ ООН по миротворческой миссии в Донбассе могут не только подготовить до конца года, но и проголосовать за нее.

"Парадокс: Волкер все чаще выглядит не как спецпредставитель США по урегулированию украинского кризиса, а как спецпредставитель по его срыву", — написал Пушков в микроблоге в Twitter.