В лондонском аэропорту расследуют возможную утечку данных о безопасности

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Лондонский аэропорт Хитроу проводит расследования в связи с сообщениями о том, что на одной из улиц города найден флеш-накопитель с информацией, связанной с обеспечением безопасности в аэропорту, сообщает телеканал Sky News.

Ранее таблоид Sunday Mirror сообщил, что безработный мужчина обнаружил на улице Лондона USB флеш-накопитель, на котором находились карты, видеоролики и документы, касающиеся обеспечения безопасности в Хитроу и проведения антитеррористических мероприятий. В частности, по данным издания, в одном из документов представлен график патрулирования аэропорта для предотвращения терактов, в другом – информация о том, каким маршрутом королева Великобритания Елизавета II добирается в аэропорт и какие меры безопасности используются для ее охраны. Мужчина передал USB-карту представителям издания, те направили ее представителям аэропорта.

"Мы проверили все наши планы по обеспечению безопасности и можем заверить, что Хитроу хорошо защищен. Мы также начали внутреннее расследование, чтобы выяснить, как это произошло, и предпринимаем меры для предотвращения подобных случаев в будущем", — сказал телеканалу официальные представитель аэропорта.

В 2017 году в Великобритании были совершены пять терактов: четыре в Лондоне и один в Манчестере. Как сказал руководитель службы контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркер, ряд преступников, совершивших их, находились под полицейским наблюдением и ранее. В стране введен высокий уровень террористической угрозы.