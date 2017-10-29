В ДНР заявили, что силовики 33 раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (296)

ДОНЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Украинские силовики 33 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщили в воскресенье в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 33 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 11 населённых пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

По его словам, украинские силовики вели огонь из артиллерии, минометов, бронетехники, гранатометов и стрелкового оружия.