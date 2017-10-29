В Афганистане 13 полицейских погибли в столкновениях с талибами*

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Тринадцать сотрудников полиции погибли в результате столкновений с боевиками радикального движения "Талибан"* в афганской провинции Кундуз на северо-востоке страны, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на местного чиновника.

Столкновения произошли в районе Ханабад в ночь на воскресенье. Как заявил глава района Хайатулла Амири, около 3 часов утра по местному времени боевики напали на КПП.

"Всего на КПП присутствовали 14 полицейских. Один бежал, остальные убиты", — сказал он. По его словам, боевики захватили оружие и внедорожник Humvee.

#Afghanistan: 13 police killed in Kunduz attack: By Ajmal kakar on 29 October 2017 KUNDUZ (Pajhwok): Thirteen… https://t.co/dafE3YAWRq pic.twitter.com/5BR7MhAtYF — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 29 октября 2017 г.

​Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*.

* Организация, деятельность которой запрещена на территории России