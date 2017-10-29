Силовики выпустили по ДНР 70 мин за сутки, заявили в СЦКК

ДОНЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по самопровозглашенной Донецкой народной республике почти 1,3 тысячи боеприпасов за сутки, сообщили в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили о 34 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 1274 единицы", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, на донецком направлении силовики применяли гаубицы калибром 122 миллиметра, минометы, гранатометы, бронетехнику и стрелковое оружие. По территории республики выпущено 70 мин, один снаряд, более 500 боеприпасов из БМП и БТР, более 600 гранат.

"Мариупольское направление: из гранатометов выпущено — 29 гранат", — добавили в представительстве.