В ЛНР заявили о соблюдении режима тишины со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 29 окт — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировала за минувшие сутки обстрелов со стороны украинских силовиков.

С полуночи 25 августа на востоке Украины действует "школьное" перемирие. Это пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь. Стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня.

"За сутки со стороны ВСУ обстрелов не зафиксировано", — сообщили РИА Новости в оборонном ведомстве ЛНР.

В Народной милиции уточнили, что луганские ополченцы придерживаются минских договоренностей и соблюдают режим прекращения огня.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.