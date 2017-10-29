На выборах в Исландии лидирует партия действующего премьер-министра

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Партия независимости, возглавляемая действующим премьером Бьярни Бенедиктссоном, лидирует на парламентских выборах в Исландии, свидетельствуют предварительные итоги, опубликованные на сайте издания Iceland Monitor.
Подсчет голосов продолжается. Данных о явке пока не поступало.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Исландии 28 октября. Одним из поводов для них стал скандал, из-за которого одна из трех партий право-центристской правящей коалиции "Светлое будущее" вышла из состава нынешнего правительства. Это произошло после того, как Партия независимости действующего главы правительства Бьярни Бенедиктссона попыталась уладить скандал, связанный с одним из сексуальных преступников и с отцом исландского премьер-министра.
В исландском парламенте заседают 63 депутата. Традиционно в стране после выборов формируются коалиционные правительства. Партии, пожелавшей пройти в национальный парламент, необходимо преодолеть барьер в 5%. Сегодня в исландском Альтинге заседает семь партий.