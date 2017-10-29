В Японии из-за тайфуна отменили 53 рейса и отключили электроэнергию

ТОКИО, 29 окт — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Обрушившийся на Японию тайфун "Саола", получивший порядковый номер 22, привел к отмене не менее 53 внутренних рейсов и массовым отключениям электроэнергии, по меньшей мере два человека пострадали.

По данным Главного метеорологического агентства Японии, давление в центре циклона составляет 975 гектопаскалей. Скорость ветра в центре тайфуна равна 30 метрам в секунду, а при порывах доходит до 45 метров в секунду. В настоящее время "Саола" движется в восточно-северо-восточном направлении со скоростью около 30 километров в час. Ожидается, что циклон подойдет к столичному региону уже к вечеру воскресенья.

В результате порывистого ветра, вызванного прохождением циклона, почти 18 тысяч жилых домов в южных регионах страны остались без электричества, свидетельствуют данные компаний-операторов Kansai Electric Power Company и Kyushu Electric Power Company. Наиболее масштабные перебои с поставкой электроэнергии наблюдаются в префектурах Кагосима и Миядзаки на острове Кюсю.

Непогода также привела к отмене не менее 53 внутренних рейсов, связывающих острова Кюсю и Окинава с остальными регионами страны.

Специалисты предупреждают о повышении высоты волн до 8 метров и призывают жителей регионов, проживающих в районах возможного прохождения тайфуна, воздержаться от выхода в море. Метеорологи также указывают на повышенную опасность схода оползней в результате проливных дождей.