Украинские активисты устроили блокаду фабрики Roshen в Виннице‍

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости. Активисты движения "Освобождение" (Рух "Визволення") в субботу вечером блокировали фабрику Петра Порошенко в Виннице, требуя президента Украины сделать выбор: государство или бизнес, сообщается на официальной странице движения в социальной сети Facebook.

Блокирующие работу украинской фабрики "Рошен" активисты говорят, что приехали из Киева в Винницу, чтобы предотвратить "беспредел, хищения и обман". Организаторы акции не указывают число ее участников,

"Президент должен выбрать — либо заниматься государством, либо своим бизнесом", — говорится в опубликованном движением заявлении в соцсети.

Активисты призвали украинцев объявить бойкот товарам и услугам, которые производят компании Порошенко, не иметь дела "ни одной из 104 компаний, которые он указал в своей декларации".

Порошенко находится на пятой строчке составленного украинским изданием "Новое время" совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital рейтинга 100 самых богатых украинцев в 2017 году. По сравнению с данными за 2016 год он опустился на одно место, но увеличил свое состояние с 959 миллионов долларов до 1 миллиарда. Первое место занимает Ринат Ахметов, состояние которого оценивается в 6,9 миллиарда долларов.