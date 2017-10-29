Косачев обвинил США в попытке срыва минских договоренностей

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал слова спецпредставителя Госдепартамента Курта Волкера о миротворческой миссии в Донбассе, заявив, что минские договоренности пытаются сорвать.

"Если смысл высказываний Волкера передан верно, то очевидно, что это попытка либо отменить минские договоренности, либо вынудить Россию наложить на такую резолюцию Совбеза ООН вето", — сказал Косачев РИА Новости.

Сенатор считает, что, если верить заявлениям Волкера, мандат миротворцев ООН исключает участие российских представителей. "Все это, очевидно, не соответствует — а, называя вещи своими именами, противоречит Минским соглашениям, которые являются единственным вариантом решения ситуации на Юго-востоке Украины", — добавил Косачев.

Встреча с Волкером



Заявление Волкера озвучил депутат Верховной рады от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем после встречи парламентариев с представителем Госдепа.

"Волкер ожидает, что до конца года будет готова резолюция Совбеза ООН по миротворческой миссии на Украине и, возможно, даже принята", — написал Найем на своей странице Facebook. Согласно депутату, США хотят предотвратить участие представителей России в такой миссии.

Кроме того, спецпредставитель Госдепа провел встречу с украинским президентом Петром Порошенко, которой оказался доволен.

"Здорово снова оказаться в Киеве, куда, начиная с июля, я приехал в пятый раз. Начал с хорошей встречи с президентом Порошенко", —написал Волкер в своем микроблоге Twitter.

На сайте президента Украины сообщается, что Вашингтон и Киев достигли координации дальнейших действий по усилению международного присутствия на юго-востоке Украины.

Американский спецпредставитель выразил уверенность, что для разрешения конфликта в Донбассе потребуется контроль безопасности как на линии соприкосновения, так и на границе с Россией.

Помимо этого, Волкер заявил украинской стороне о необходимости изменений в ряде отраслей экономики страны.

Также председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий выразил спецпредставителю Госдепа надежду на получение летального оружия для украинской армии.

"И конечно, мистер Волкер, мы ждем решения о предоставлении Украине летального оборонного вооружения", — отметил Парубий.

Реакция ДНР

Встреча Волкера с украинскими парламентариями не окажет положительного влияния на ситуацию в Донбассе, уверен глава комитета Народного совета самопровозглашенной ДНР по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Бидёвка.

"У меня большие сомнения в том, что приезд Курта Волкера на Украину и его встреча с депутатами Верховной рады будут иметь какой-то положительный эффект для мирного урегулирования ситуации и конструктивных изменений в переговорном процессе в Минске", — заявил он.

Как отмечает Бидёвка, об этом говорят позиция спецпредставителя Госдепа по отправке миротворцев на территорию непризнанных ДНР и ЛНР и намерение возложить вину в конфликте на Москву.

"Это принесет мир"

Ранее глава Украины Петр Порошенко заявил, что делает все возможное, чтобы миротворцев ООН получилось отправить в Донбасс.

"Я все делаю для того, чтобы миротворцы были в Донбассе. И это означает, что в Донбассе прекратят стрелять. Это значит, что мы с вами совместными усилиями принесли мир в Донбасс", — сказал украинский лидер.

Порошенко отметил, что миротворцы смогут предотвратить завоз боеприпасов, танков и заход войск в Донбасс, если установить контроль над российско-украинской границей.

Позиция России



Российский президент Владимир Путин приветствовал идею введения миротворческого контингента ООН в Донбасс. При этом Путин считает, что миротворцы должны находиться исключительно на линии разграничения, но не на границе с Россией.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Киев тормозит обсуждение вопроса и мешает развитию идеи. Кроме того, Песков подчеркнул, что Россия готова к обсуждению отправки миротворцев в Донбасс, но категорически против размещения их на российско-украинской границе.

В свою очередь глава МИД Сергей Лавров выразил обеспокоенность тем, что Москве не представили конкретных предложений по миротворцам, несмотря на полноценное обоснованное предложение, внесенное российской стороной.

"Если они не хотят его обсуждать, ну что мы можем? Не будем же мы их заставлять?" — посетовал Лавров.

Замглавы МИД Григорий Карасин также выразил опасения, что Киев намерен использовать миротворцев как "окупационные силы для наведения порядка" в Донбассе.

Украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в 2014 году, когда самопровозглашенные республики заявили о независимости после государственного переворота на Украине. Согласно последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.