Глава МИД Кубы назвал ложью "акустические атаки" на посольство США

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес назвал ложью и политической манипуляцией сообщения об "акустических атаках" на посольство США в Гаване.

Ранее госдепартамент США заявлял, что более двух десятков сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. 29 сентября госдеп опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон.

"Так называемые акустические атаки, любые упоминаемые атаки или инциденты — это абсолютная ложь", — заявил дипломат в Вашингтоне на съезде проживающих в США выходцев с Кубы. Видеозапись выступления опубликована на канале кубинского внешнеполитического ведомства на YouTube.

Родригес добавил, что "налицо политическая манипуляция, цель которой нанести ущерб двусторонним отношениям".

Кубинское телевидение привело высказывания подполковника МВД Франсиско Эстрады Порталеса, который заявил, что были проведены опросы соседей американского посольства и необходимые медицинские исследования. Они не выявили никаких акустических нарушений у людей, живущих в непосредственной близи от здания дипмиссии.

В то же время кубинские эксперты отметили, что имеющиеся на записях звуки весьма похожи на звуки цикад.