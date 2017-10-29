Антонов: в США работающий с Россией бизнес боится непредсказуемости властей

ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. Американский бизнес, который сотрудничает с Россией, озабочен не столько санкциями, сколько непредсказуемостью в поведении властей своей страны, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов по итогам общения с представителями американских компаний на годовом собрании делового совета США-РФ.

Собрание проходило в Нью-Йорке 26-27 октября, участие в нем принимал глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Я в кулуарах задавал одни и те же вопросы американским бизнесменам: мешают ли вам санкции работать? Конечно же, мне все сказали, что санкции — плохо. Я с ними абсолютно согласен. Я спросил: коллеги, а что вам мешает? Мешает одно — отсутствие предсказуемости. Как человек въедливый, я спросил: с чьей стороны, с российской или с американской? Все партнеры, американские бизнесмены, ответили: с американской стороны", — рассказал Антонов в интервью Первому каналу.

Помимо Антонова и Мантурова, в обсуждениях участвовали глава торгового представительства США в РФ Александр Стадник, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, представители российского и американского бизнеса, эксперты.