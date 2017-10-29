Спасатели МЧС прибыли в Норвегию для поисков пропавшего Ми-8

ЛОНГЙИР (Норвегия), 29 окт – РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России со спасателями и необходимым оборудованием приземлился в Норвегии для оказания помощи в поиске российского вертолета, пропавшего вблизи острова Шпицберген.

В четверг днем российский вертолет, на борту которого были восемь человек, пропал у берегов архипелага Шпицберген. Представитель "Конверс Авиа" сообщил РИА Новости, что вертолет принадлежит этой авиакомпании. Район вероятного крушения обследуют с воздуха, берега и воды. Как сообщала спасательная служба Норвегии, в момент исчезновения вертолета люди слышали звук работающего двигателя, который внезапно оборвался.

Как передает корреспондент РИА Новости, в ночь на воскресенье борт Ил-76 МЧС России приземлился в аэропорту Свальбард. В составе оперативной группы водолазы-спасатели государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России.

Ил-76 доставил в зону проведения поисково-спасательных работ и необходимое высокотехнологичное оборудование российского производства, среди которого малогабаритный телеуправляемый подводный аппарат малого класса "Фалькон" — аппарат нового поколения, предназначенный для выполнения поисковых работ в прибрежных морских или внутренних водах на глубинах до 1000 метров. Спасатели оснащены компрессорным оборудованием, моторными лодками уникального класса, водолазным снаряжением и оснащением, необходимым для обследования подводных объектов.