Член фракции "АдГ" потребовала от экс-лидера партии сложить мандат

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Сопредседатель фракции "Альтернатива для Германии" в немецком бундестаге Алиса Вайдель потребовала, чтобы экс-лидер АдГ Фрауке Петри отказалась от своего парламентского мандата.

В Германии 24 сентября прошли выборы в бундестаг. Правая "Альтернатива для Германии" впервые прошла в немецкий парламент с 12,6% и сразу стала третьей силой в бундестаге. Всего через несколько дней после выборов Фрауке Петри объявила о своем решении выйти из "АдГ". Она пояснила, что этот шаг связан с внутрипартийной борьбой.

"Если вы получаете мандат в составе партии, а затем покидаете ее, вы должны отдать его", — заявила Вайдель в интервью изданию Bild am Sonntag.

В то же время она поспешила добавить, что не испытывает враждебных чувств к Петри.

"Я считаю, это очень печально, что она ушла из АдГ. Воспринимаю это как неправильное решение. Думаю, она немного потеряла контроль над собой. Тем не менее, я желаю ей всего хорошего в личной жизни и политике", — заключила она.

Вскоре после заявления выхода Петри из АдГ в СМИ появились сведения о том, что она со своим супругом Маркусом Претцелем планирует создать новую партию. В интервью изданию Kölner Stadt-Anzeiger Претцель, вслед за Петри покинувший АдГ, заявил, что прототипом их новой партии может стать баварский Христианско-социальный союз (ХСС).