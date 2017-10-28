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США хотели применить на Кубе биологическое оружие, следует из документа ФБР

23:4128.10.2017
(обновлено: 23:56 28.10.2017)
02704
© AP PhotoИнаугурационная речь Джона Кеннеди, 1961 годИнаугурационная речь Джона Кеннеди, 1961 год
© AP Photo

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Власти США рассматривали сценарий "сельскохозяйственного саботажа" в отношении Кубы, в рамках которого планировалось уничтожить кубинский урожай с помощью биологических средств, следует из текста рассекреченного документа.

Джон и Жаклин Кеннеди на заднем сидении президентского лимузина. Архивное фото
© Фото : Library of Congress/Victor Hugo King
Спустя 54 года: в США опубликовали тысячи документов об убийстве Кеннеди

В четверг в Соединенных Штатах было впервые опубликовано около трех тысяч документов об убийстве экс-президента США Джона Кеннеди в 1963 году, база данных из 2891 документа доступна на сайте национальных архивов. Это очередная порция документов — предыдущая была опубликована 24 июля и содержала 3,9 тысячи документов.

Данные о планах в отношении Кубы содержатся в документе по встрече спецгруппы, посвященной проведению операции "Мангуст". Обсуждение датировано 6 сентября 1962 года. Присутствовавший на нем генерал Картер предложил использовать "биологические агенты, замаскированные под вещества природного происхождения", чтобы уничтожить урожаи на Кубе.

Вид на Гавану, Куба. Архивное фото
© AFP 2017 / Francisco Jara
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"Генерал Картер отметил чрезвычайную уязвимость любой такой операции и ужасающие последствия, которые возникнут, если что-то пойдет не так, особенно если появится очевидное указание на причастность США", — говорится в документе.

В свою очередь, Макджордж Банди, советник президента США по национальной безопасности при Джоне Кеннеди, предупредил, что не стоит использовать химикаты или другие похожие вещества, если факт их использования не может быть надежно скрыт.

Также в документе содержится предложение обсудить план "атаки на советский персонал, находящийся на территории Кубы". Никаких подробностей или уточнений относительно этого плана далее не приводится.

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