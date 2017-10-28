Саакашвили заявил о подготовке его ареста и экстрадиции в Грузию

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в Киеве начали готовить документы для его ареста и экстрадиции.

"Генпрокурор Луценко запустил процесс подготовки документов с целью моего ареста и экстрадиции в Грузию за действия периода моего президентства", — написал Саакашвили в Facebook.

"Действительно, кому как не Луценко этим заниматься, он же реально был лучшим знатоком моих дел во время президентства. Спасибо, Юрий Витальевич, за вашу высокую оценку моего скромного труда", — добавил политик.

В начале сентября Минюст Украины заявил, что получил от грузинских властей запрос о взятии под стражу и экстрадиции бывшего президента. В ведомстве сообщили, что передадут документ в Генпрокуратуру Украины.

Саакашвили лишился украинского гражданства в конце июля – в Киеве заявили, что при получении паспорта политик предоставил о себе недостоверные сведения. В начале сентября Саакашвили вернулся на Украину, при поддержке сторонников прорвавшись через пограничный кордон на границе с Польшей.

Бывший грузинский президент запрашивал на Украине статус беженца, но получил отказ. Это позволяет Киеву депортировать Саакашвили.

"Гастролеры без гражданства"

В начале недели генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Саакашвили в провокациях "с целью личного захвата власти". Обвинения прозвучали на заседании совета регионов в Киеве в присутствии Петра Порошенко и Владимира Гройсмана, в то время как у здания Верховной рады продолжались протесты с участием сторонников бывшего грузинского президента.

Луценко заявил, что организовать провокацию пытается небольшая группа людей, 150-200 человек, которая финансируется из-за рубежа. По словам генпрокурора Украины, "в этом запланированном перевороте принимают участие гастролеры без гражданства". Имелись в виду соратники Саакашвили: когда тот возглавлял Одесскую область, двадцати гражданам Грузии "как ценным деятелям культуры" были оформлены разрешения на постоянное проживание на Украине.

"Теперь эти деятели… именно они с оружием охраняют Саакашвили, находятся в лагере и планируют этот силовой переворот. Это не пройдет", — заявил Луценко. По его версии, средства для финансирования акции возле Рады привозили в страну на частных самолетах граждане Грузии.

В статусе беженца отказано

По словам Луценко, миграционная служба отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца.

"Сейчас он не имеет никаких специальных обстоятельств, которые могли бы сделать невозможной его депортацию или экстрадицию", — заявил генпрокурор.

Сам Саакашвили утверждает, что миграционная служба не предоставила никаких документов, которые оспаривали бы его право находиться на Украине. Он заявил, что находится в стране на законных основаниях, как лицо, имеющее постоянное место жительства на территории Украины, поэтому депортировать его нельзя.

Адвокат политика Павел Богомазов заявил, что миграционная служба прислала Саакашвили "обтекаемое информационное письмо", которое не содержало отказа в предоставлении статуса беженца.

Миграционная служба, в свою очередь заявила, что Саакашвили игнорирует проблему с урегулированием своего правового статуса на Украине, что дает основания для экстрадиции.

"Плохой сигнал"

По мнению экспертов, украинские власти не случайно выбрали время для обвинений в адрес бывшего президента Грузии. Таким образом Киев пытается "приструнить региональные элиты", которые в ряде областей негласно поддержали акции Саакашвили.

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский не исключает, что обвинения в адрес Саакашвили означают намерение Киева выдать его Грузии.

"Я предполагаю, что у Саакашвили есть какие-то обещания влиятельных американских политиков, что его не экстрадируют с Украины. Но дело в том, что так не просто все здесь с американским контролем над Украиной и Порошенко… В принципе, Порошенко может и выдать", — сказал Погребинский РИА Новости.

Схожее мнение выразил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Это последняя желтая карточка для Саакашвили от власти", — сказал он РИА Новости. По словам Бортника, Киев может воспользоваться спадом протеста и попытаться договориться с Саакашвили, но если политик не пойдет на уступки, его могут либо депортировать в Польшу, либо экстрадировать в Грузию.