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Саакашвили заявил о подготовке его ареста и экстрадиции в Грузию

Сюжет:
Лишение Саакашвили украинского гражданства (169)
23:2628.10.2017
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкБывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступает на вече у здания Верховной рады в Киеве. 22 октября 2017Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступает на вече у здания Верховной рады в Киеве. 22 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в Киеве начали готовить документы для его ареста и экстрадиции.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступает на вече у здания Верховной рады в Киеве.Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Саакашвили хочет выдвинуть украинской власти новые требования

"Генпрокурор Луценко запустил процесс подготовки документов с целью моего ареста и экстрадиции в Грузию за действия периода моего президентства", — написал Саакашвили в Facebook.

"Действительно, кому как не Луценко этим заниматься, он же реально был лучшим знатоком моих дел во время президентства. Спасибо, Юрий Витальевич, за вашу высокую оценку моего скромного труда", — добавил политик.

В начале сентября Минюст Украины заявил, что получил от грузинских властей запрос о взятии под стражу и экстрадиции бывшего президента. В ведомстве сообщили, что передадут документ в Генпрокуратуру Украины.

Саакашвили лишился украинского гражданства в конце июля – в Киеве заявили, что при получении паспорта политик предоставил о себе недостоверные сведения. В начале сентября Саакашвили вернулся на Украину, при поддержке сторонников прорвавшись через пограничный кордон на границе с Польшей. 

Бывший грузинский президент запрашивал на Украине статус беженца, но получил отказ. Это позволяет Киеву депортировать Саакашвили.

"Гастролеры без гражданства"

В начале недели генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Саакашвили в провокациях "с целью личного захвата власти". Обвинения прозвучали на заседании совета регионов в Киеве в присутствии Петра Порошенко и Владимира Гройсмана, в то время как у здания Верховной рады продолжались протесты с участием сторонников бывшего грузинского президента.

Акция протеста в Киеве, Украина. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Лубенский
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Луценко заявил, что организовать провокацию пытается небольшая группа людей, 150-200 человек, которая финансируется из-за рубежа. По словам генпрокурора Украины, "в этом запланированном перевороте принимают участие гастролеры без гражданства". Имелись в виду соратники Саакашвили: когда тот возглавлял Одесскую область, двадцати гражданам Грузии "как ценным деятелям культуры" были оформлены разрешения на постоянное проживание на Украине.

"Теперь эти деятели… именно они с оружием охраняют Саакашвили, находятся в лагере и планируют этот силовой переворот. Это не пройдет", — заявил Луценко. По его версии, средства для финансирования акции возле Рады привозили в страну на частных самолетах граждане Грузии.

В статусе беженца отказано

По словам Луценко, миграционная служба отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца.

"Сейчас он не имеет никаких специальных обстоятельств, которые могли бы сделать невозможной его депортацию или экстрадицию", — заявил генпрокурор.

Сам Саакашвили утверждает, что миграционная служба не предоставила никаких документов, которые оспаривали бы его право находиться на Украине. Он заявил, что находится в стране на законных основаниях, как лицо, имеющее постоянное место жительства на территории Украины, поэтому депортировать его нельзя.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступает на вече у здания Верховной рады в Киеве. 22 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Политик: Саакашвили добивается кровопролития на Украине

Адвокат политика Павел Богомазов заявил, что миграционная служба прислала Саакашвили "обтекаемое информационное письмо", которое не содержало отказа в предоставлении статуса беженца.

Миграционная служба, в свою очередь заявила, что Саакашвили игнорирует проблему с урегулированием своего правового статуса на Украине, что дает основания для  экстрадиции.

"Плохой сигнал"

По мнению экспертов, украинские власти не случайно выбрали время для обвинений в адрес бывшего президента Грузии. Таким образом Киев пытается "приструнить региональные элиты", которые в ряде областей негласно поддержали акции Саакашвили.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Палатка № 6. Михаил Саакашвили обрел новое место в политике

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский не исключает, что обвинения в адрес Саакашвили означают намерение Киева выдать его Грузии.

"Я предполагаю, что у Саакашвили есть какие-то обещания влиятельных американских политиков, что его не экстрадируют с Украины. Но дело в том, что так не просто все здесь с американским контролем над Украиной и Порошенко… В принципе, Порошенко может и выдать", — сказал Погребинский РИА Новости.

Схожее мнение выразил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Это последняя желтая карточка для Саакашвили от власти", — сказал он РИА Новости. По словам Бортника, Киев может воспользоваться спадом протеста и попытаться договориться с Саакашвили, но если политик не пойдет на уступки, его могут либо депортировать в Польшу, либо экстрадировать в Грузию.

Мания преследования
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Мания преследования

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