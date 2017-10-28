На Украине пообещали направить в Испанию добровольческий батальон

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Бывшие участники силовой операции в Донбассе объявили о создании батальона для защиты территориальной целостности Испании. Их видеообращение опубликовано на Facebook-странице так называемого "Всеукраинского союза ветеранов АТО".

"Сейчас, когда угроза сепаратизма нависла над Испанией, мы считаем нашей священной обязанностью помочь испанским братьям", — говорится в заявлении.

На базе "союза" уже создан батальон добровольцев, которые готовы "с оружием в руках" отправиться на защиту единства страны, утверждают представители организации. Численность подразделения, по их словам, составит 300 человек.

В пятницу парламент Каталонии, опираясь на результаты октябрьского референдума, принял резолюцию о независимости региона. В ответ на это премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске местного парламента и проведении досрочного голосования 21 декабря. При этом официальный Мадрид не исключил участия бывшего главы автономного сообщества в предстоящих выборах.