В Совфеде прокомментировали заявление Волкера о миротворцах в Донбассе

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Попыткой срыва минских договоренностей назвал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявление спецпредставителя Госдепа Курта Волкера о миротворческой миссии в Донбассе.

Заявление Волкера озвучил депутат Верховной рады от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем по итогам встречи парламентариев с сотрудником Госдепа.

"Волкер ожидает, что до конца года будет готова резолюция Совбеза ООН по миротворческой миссии на Украине и, возможно, даже принята", — написал Найем в Facebook. По его словам, США исключают возможность участия представителей России в такой миссии.

"Если смысл высказываний Волкера передан верно, то очевидно, что это попытка либо отменить минские договоренности, либо вынудить Россию наложить на такую резолюцию Совбеза ООН вето", — сказал Косачев РИА Новости.

Он отметил, что, судя по заявлениям Волкера, мандат миротворцев ООН не предполагает участия России. "Все это, очевидно, не соответствует — а, называя вещи своими именами, противоречит Минским соглашениям, которые являются единственным вариантом решения ситуации на юго-востоке Украины", — добавил сенатор.

Киев настаивает на том, что в Донбасс должен быть введен контингент ООН, причем располагаться он должен на границе с Россией. Президент России Владимир Путин отмечал, что поддерживает идею о введении миротворцев, но эту процедуру необходимо согласовывать с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками, а находиться международные военные силы могут только на линии соприкосновения.