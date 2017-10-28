Президент Египта сменил глав генштаба и службы нацбезопасности

КАИР, 28 окт — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в субботу издал указ о смене главы генштаба страны, а также отправил в отставку руководителя службы национальной безопасности и других высокопоставленных офицеров МВД.

Новым главой генерального штаба египетской армии стал Музаммед Хигази. Его предшественник Махмуд Хигази, согласно заявлению администрации египетского лидера, назначен советником президента по стратегическому планированию и управлению кризисами.

Перестановки в Минобороны и МВД Египта произошли спустя неделю после нападения террористов на силовиков в пустыне к югу от Каира.

В минувшую пятницу сводный отряд полиции из представителей сил общей безопасности, уголовного сыска и сил специального назначения проводили операцию по обезвреживанию террористической ячейки, скрывавшейся в пустынном районе эль-Вахат. Эти боевики подозревались в подготовке терактов. Однако по дороге к предполагаемому лагерю боевиков колонна с полицейскими была атакована, в том числе, с применением минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

МВД официально заявило о 16 погибших в бою с террористами полицейских, 13 пострадавших и 15 ликвидированных боевиках. Одного офицера полиции разыскивают до сих пор.

Эксперты называют это нападение одним из самых масштабных за последнее время и указывают, что его могли осуществить боевики, прошедшие подготовку за пределами Египта.