Глава Пентагона рассказал о военных вариантах решения конфликта с КНДР

ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. США привержены дипломатическому решению вопроса с Северной Кореей, но имеются и несколько военных вариантов, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Сон Ёном Му.

"Наши военные варианты, как я уже упоминал, призваны подкрепить усилия наших дипломатов по созданию сдерживающей позиции и денуклеаризации Корейского полуострова" — сказал генерал. Его заявление приводит пресс-служба Пентагона в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости.

По его словам, следует "признать реальность", что "режим Ким Чен Ына, к северу от демилитаризованной зоны, угрожает миру и стабильности и, безусловно, прямо направлен против народа Республики Кореи".

"Чтобы сдержать такую ​​угрозу, нужно предусмотреть военные варианты (решения проблемы. — Прим. ред.), множество различных военных вариантов, которые реально уменьшили бы эту угрозу, свели ее к минимуму. И да, у нас есть эти варианты", — сказал он.

Мэттис также заявил, что ядерная угроза со стороны КНДР возросла, но, по его словам, США никогда не признают Северную Корею ядерной державой. Любая атака Пхеньяна на США и их союзников потерпит поражение, добавил генерал. "Любое использование ядерного оружия Севером будет сопровождаться массированным военным ответом", — сказал глава Пентагона.

Визит Мэттиса в Сеул начался 27 октября. Консультации военных ведомств проходят в преддверии визита в Южную Корею президента США Дональда Трампа.