Мэттис: любая атака Пхеньяна на США или союзников встретит военный ответ

ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. Любая атака на США или союзников со стороны Пхеньяна встретит мощный, эффективный и сокрушительный военный ответ, об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис по итогам его переговоров с южно-корейским коллегой Сон Ёном Му.

"Не ошибитесь, любая атака на Соединенные Штаты или наших союзников потерпит поражение. Любое использование ядерного оружия Севером будет сопровождаться массированным военным ответом, эффективным и сокрушительными.", — сказал генерал, его слова приводит пресс-служба Пентагона в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Визит Мэттиса в Сеул начался 27 октября. Консультации военных ведомств проходят в преддверии визита в Южную Корею президента США Дональда Трампа.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.