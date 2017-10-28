МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявил, что Россия готовится использовать подводные лодки Черноморского флота против Украины. Об этом сообщает издание "Апостроф".

По его мнению, любое наращивание российских сил "однозначно используется в первую очередь против" Украины. Генерал утверждает, что в Крыму уже отрабатывают "операции по захвату важных для Украины государственных объектов". Романенко не уточнил, что имел в виду.

"Новые дизельные лодки с крылатыми ракетами — разве это оборонительное оружие?" — добавил украинский военный.

На встречный вопрос, не исключает ли Россия "вторжения" в Херсонскую область, генерал заявил, что такой вариант "отрабатывается".

Киев регулярно обвиняет Россию в "агрессии", в том числе и в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. Москва не раз отвергала эти обвинения. Российская сторона заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина урегулировала внутриполитический и экономический кризис.