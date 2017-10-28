МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявил, что Россия готовится использовать подводные лодки Черноморского флота против Украины. Об этом сообщает издание "Апостроф".
"Новые дизельные лодки с крылатыми ракетами — разве это оборонительное оружие?" — добавил украинский военный.
На встречный вопрос, не исключает ли Россия "вторжения" в Херсонскую область, генерал заявил, что такой вариант "отрабатывается".
Киев регулярно обвиняет Россию в "агрессии", в том числе и в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. Москва не раз отвергала эти обвинения. Российская сторона заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина урегулировала внутриполитический и экономический кризис.