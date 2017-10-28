В Ираке военные с четверга ликвидировали 75 боевиков ИГ*

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Иракские военные с четверга по субботу ликвидировали 75 боевиков террористической группировки "Исламское Государство*" в боях за контроль над провинцией Анбар на западе Ирака, сообщает объединенное военное командование страны.

"За период с 26 по 28 октября 2017 года были убиты 75 террористов, обезврежены девять начиненных взрывчаткой автомобилей, уничтожены десять транспортных средств, обезврежены 378 бомб, ликвидированы три командных пункта, четыре мастерских по производству взрывчатых веществ, семь складов оружия и центр связи", — говорится в заявлении командования.

Иракские военные в субботу освободили от боевиков ИГ* пять деревень, железнодорожную станцию и электростанцию в районе города Эль-Каим в той же провинции на западе страны.

Премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил в четверг о начале операции по освобождению городов Эль-Каим и Рава, назвав их последними оплотами террористов в стране. Города находятся в провинции Анбар на западе Ирака недалеко от границы с Сирией.

В октябре иракская армия завершила освобождение города Эль-Хавиджа в провинции Киркук, бывшего главным штабом ИГ* в стране после освобождения Мосула.

*Запрещенная в России террористическая организация