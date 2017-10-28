В Ираке военные с четверга ликвидировали 75 боевиков ИГ*

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Иракские военные с четверга по субботу ликвидировали 75 боевиков террористической группировки "Исламское Государство*" в боях за контроль над провинцией Анбар на западе Ирака, сообщает объединенное военное командование страны.
Иракские военные в субботу освободили от боевиков ИГ* пять деревень, железнодорожную станцию и электростанцию в районе города Эль-Каим в той же провинции на западе страны.
Премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил в четверг о начале операции по освобождению городов Эль-Каим и Рава, назвав их последними оплотами террористов в стране. Города находятся в провинции Анбар на западе Ирака недалеко от границы с Сирией.
В октябре иракская армия завершила освобождение города Эль-Хавиджа в провинции Киркук, бывшего главным штабом ИГ* в стране после освобождения Мосула.
*Запрещенная в России террористическая организация