В Виргинии снимут мемориальные доски Вашингтону за рабовладение

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Церковь Христа в городе Александрия в американской Виргинии решила снять мемориальные доски, посвященные первому президенту США Джорджу Вашингтону, из-за того, что он был рабовладельцем, сообщает телеканал Fox News.

Церковь решила снять дощечку, обозначающую скамью, на которой Вашингтон сидел со своей семьей, заявляя, что это приемлемо не для всех верующих.

"Дощечки в нашем храме заставляют некоторых… чувствовать себя не в безопасности или нежеланными гостями", — приводит телеканал слова церковных служителей, отмечая, что это связано с тем, что Вашингтон был рабовладельцем. Также они отметили, что "некоторые посетители и гости… больше не возвращаются, так как получают ненамеренный сигнал от присутствия дощечек".

Помимо дощечек, посвященных Вашингтону, церковь также снимет мемориал, посвященный генералу Роберту Эдварду Ли, который в 1862-65 годах командовал армией конфедератов в Виргинии.

Как вы относитесь к сносу памятников неоднозначным историческим личностям? Если памятник оскорбляет чувства многих людей, его стоит снести

Сносить можно, но только по итогам общественных слушаний или голосования

Нет, памятники - часть истории, их нельзя уничтожать Результаты 6.6% Если памятник оскорбляет чувства многих людей, его стоит снести

23.0% Сносить можно, но только по итогам общественных слушаний или голосования

70.4% Нет, памятники - часть истории, их нельзя уничтожать Все опросы Голосовать

Ранее 12 августа ультраправые собрались в городе Шарлоттсвилль в связи с решением властей о переносе памятника генералу Роберту Эдварду Ли, который в 1862-65 годах командовал армией конфедератов в Виргинии.

Демонстрации обернулись столкновениями между ультраправыми и левыми радикалами. В результате наезда автомобиля на толпу погибла молодая женщина, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек. Президент США Дональд Трамп осудил ультраправых, но заявил, что в столкновениях виноваты обе стороны, чем навлек на себя волну критики.

После столкновений последовала серия решений властей в ряде штатов о сносе памятников конфедератам.