"Врезались в Супермена": загадочный объект искорежил самолет в небе над США

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Самолет американской баскетбольной команды "Оклахома-Сити Тандер" во время полета из Миннеаполиса в Чикаго врезался в неизвестный объект, который оставил на носу воздушного судна огромную вмятину. Об этом сообщает Daily Mail.

Один из игроков клуба, Стивен Адамс, после приземления поделился снимками искореженного самолета.

"Полет был, мягко говоря, трудный", — цитирует спортсмена издание.

Еще один баскетболист Патрик Паттерсон выложил в Snapchat видео с изображением вмятины. "Когда случайно врезался в Супермена во время полета", — написал он.

Представители авиакомпании Delta, обсуживавшей рейс, заявили, что воздушное судно, вероятно, столкнулось с птицей при снижении перед посадкой в Чикаго.