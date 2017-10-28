МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Самолет американской баскетбольной команды "Оклахома-Сити Тандер" во время полета из Миннеаполиса в Чикаго врезался в неизвестный объект, который оставил на носу воздушного судна огромную вмятину. Об этом сообщает Daily Mail.
"Полет был, мягко говоря, трудный", — цитирует спортсмена издание.
Еще один баскетболист Патрик Паттерсон выложил в Snapchat видео с изображением вмятины. "Когда случайно врезался в Супермена во время полета", — написал он.
Представители авиакомпании Delta, обсуживавшей рейс, заявили, что воздушное судно, вероятно, столкнулось с птицей при снижении перед посадкой в Чикаго.