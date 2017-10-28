КИЕВ, 28 окт — РИА Новости. Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что украинские власти готовят документы для его ареста и экстрадиции.

Минюст Украины в начале сентября сообщил, что Киев получил от Тбилиси запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили, и что министерство передает в генпрокуратуру страны запрос Грузии для проведения экстрадиционной проверки.

"В эти дни генпрокурор Луценко запустил процесс подготовки документов с целью моего ареста и экстрадиции в Грузию за действия периода моего президентства. Действительно, кому как не Луценко этим заниматься, он же реально был лучшим знатоком моих дел во время президентства. Спасибо, Юрий Витальевич, за вашу высокую оценку моего скромного труда", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Суд ранее оштрафовал Саакашвили на 130 долларов за незаконное пересечение границы.