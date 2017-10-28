Пушков рассказал о "парадоксе Порошенко"

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что положение Петра Порошенко становится все хуже, в то время как представители США, с которыми президент Украины проводит переговоры, заявляют о "хороших" встречах.

Накануне спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер прибыл в Киев, где встретился президентом Украины, а также со спикером и депутатами Верховной рады.

По данным пресс-службы украинского президента, Порошенко и Волкер "скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия" в Донбассе. Как заявили в Киеве, спецпредставитель Госдепа не исключил, что резолюция Совбеза ООН по введению миротворцев в Донбасс может быть готова еще до конца года.

В своем Twitter Волкер назвал встречу "хорошей".