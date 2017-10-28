Пушков рассказал о "парадоксе Порошенко"

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что положение Петра Порошенко становится все хуже, в то время как представители США, с которыми президент Украины проводит переговоры, заявляют о "хороших" встречах.
По данным пресс-службы украинского президента, Порошенко и Волкер "скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия" в Донбассе. Как заявили в Киеве, спецпредставитель Госдепа не исключил, что резолюция Совбеза ООН по введению миротворцев в Донбасс может быть готова еще до конца года.
В своем Twitter Волкер назвал встречу "хорошей".
Уже 3 года слышим, как рук-ли и представители США "хорошо встречаются" с Порошенко. Только его положение на Украине все хуже. Парадокс.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 октября 2017 г.