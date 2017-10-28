Депутаты Рады обсудили с Волкером миротворческую миссию ООН в Донбассе

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Украинские депутаты обсудили со спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером размещение миротворцев ООН в Донбассе и освобождение пленных, сообщила глава комитета Рады по иностранным делам Анна Гопко.

"Состоялась встреча с Куртом Волкером. Обсудили наработки по продвижению украинской концепции миротворческой миссии ООН среди международных партнеров, законопроект в Верховной Раде, который готовим ко второму чтению о признании российской агрессии, территорий оккупированными; предоставление защитного оружия", — написала парламентарий в Facebook.

По словам Гопко, в ходе встречи Волкеру передали письмо от родственников пленных украинцев.

Представитель Госдепа, в свою очередь, заверил, что страны Запада "поддерживают украинскую концепцию миротворческой миссии", утверждает депутат.

Встреча с Порошенко

Встречу с президентом Украины Петром Порошенко Волкер назвал "хорошей". Соответствующую запись он оставил в микроблоге.

"Здорово снова оказаться в Киеве, куда, начиная с июля, я приехал в пятый раз. Начал с хорошей встречи с президентом Порошенко", —написал представитель госдепартамента в Twitter.

Как сообщается на сайте украинского президента, стороны скоординировали дальнейшие шаги по "укреплению международного присутствия" в Донбассе.

"Шаг вперед"

В ходе визита в Киев Волкер также заявил, что продвинуться вперед в разрешении конфликта в Донбассе помог бы контроль безопасности на границе с Россией и по линии соприкосновения, отвод тяжелого вооружения и соблюдение перемирия.

"По убеждению К. Волкера, осуществление контроля безопасности на границе с Россией и по линии соприкосновения, отвод тяжелого вооружения в хранилища и соблюдение режима тишины стало бы шагом вперед", — сообщила пресс-служба Верховной Рады по итогам встречи представителя госдепа со спикером украинского парламента Андреем Парубием.

В сообщении также указано, что участники встречи обсудили ситуацию на юго-востоке Украины, возможность и аспекты применения миротворческой миссии ООН и вопросы законодательного обеспечения реформ на Украине.

Надавить на энергетику

Волкер указал украинским парламентариям на необходимость изменения в различных отраслях экономики страны. По его мнению, на Украине следует улучшать бизнес-климат, привлекать инвестиции и иностранный капитал, создавать новые рабочие места и бороться с коррупцией, сообщает пресс-служба Рады.

На встрече с Волкером Парубий предложил расширить антироссийские санкции на энергетический сектор, сообщил телеканал "112 Украина".

Спикер украинского парламента подчеркнул, что для Киева очень важно, чтобы ограничительные меры против России "сохранялись и расширялись".

"Мы высоко оцениваем тот пакет мер, который был недавно введен, и очень важно, чтобы он затронул и энергетический сектор", — заявил Парубий.

Он отметил, что Украина и страны Восточной Европы выступают категорически против строительства газопровода "Северный поток — 2". По словам председателя Рады, Киев намерен попросить страны Запада приостановить участие в проекте.

Летальное оружие для Киева

"Мы сейчас готовим письмо от председателей парламентов стран Центральной, Восточной Европы и в Европарламент, и в Соединенные Штаты Америки с призывом приостановить участие в строительстве "Северного потока — 2", — сообщил спикер украинского парламента.

Парубий рассказал Волкеру также об ухудшении ситуации в Донбассе. По его словам, потери среди украинских силовиков не прекращаются. "Только за последние три месяца погибли десять украинцев и были ранены 70 украинских военнослужащих", — заявил председатель Рады.

Он добавил, что Киев рассчитывает на то, что Вашингтон выделит для ВСУ летальное оружие.

"И конечно, мистер Волкер, мы ждем решения о предоставлении Украине летального оборонного вооружения", — отметил Парубий.

ДНР не ждет прорывов

Встреча Волкера с депутатами Рады вряд ли положительно скажется на ситуации в Донбассе и переговорном процессе в Минске, заявил РИА Новости глава комитета Народного совета самопровозглашенной ДНР по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Бидёвка.

"У меня большие сомнения в том, что приезд Курта Волкера на Украину и его встреча с депутатами Верховной рады будут иметь какой-то положительный эффект для мирного урегулирования ситуации и конструктивных изменений в переговорном процессе в Минске", — отметил он.

По словам Бидёвки, на это указывает, в частности, позиция представителя госдепа по введению миротворческого контингента на территорию республик и попытки возложить ответственность за конфликт на Россию.

"Акцентирование представителем Госдепа США внимания на введении миротворческой миссии на всей территории республик, отведении российских войск, якобы присутствующих в ЛДНР, и обвинения России в невыполнении минских соглашений, в том числе в вопросах безопасности, только подчеркивают это", — заключил он.