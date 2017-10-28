Депутаты Рады обсудили с Волкером миротворческую миссию ООН в Донбассе

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Украинские депутаты обсудили со спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером размещение миротворцев ООН в Донбассе и освобождение пленных, сообщила глава комитета Рады по иностранным делам Анна Гопко.
По словам Гопко, в ходе встречи Волкеру передали письмо от родственников пленных украинцев.
Представитель Госдепа, в свою очередь, заверил, что страны Запада "поддерживают украинскую концепцию миротворческой миссии", утверждает депутат.
Встреча с Порошенко
"Здорово снова оказаться в Киеве, куда, начиная с июля, я приехал в пятый раз. Начал с хорошей встречи с президентом Порошенко", —написал представитель госдепартамента в Twitter.
Как сообщается на сайте украинского президента, стороны скоординировали дальнейшие шаги по "укреплению международного присутствия" в Донбассе.
"Шаг вперед"
В ходе визита в Киев Волкер также заявил, что продвинуться вперед в разрешении конфликта в Донбассе помог бы контроль безопасности на границе с Россией и по линии соприкосновения, отвод тяжелого вооружения и соблюдение перемирия.
"По убеждению К. Волкера, осуществление контроля безопасности на границе с Россией и по линии соприкосновения, отвод тяжелого вооружения в хранилища и соблюдение режима тишины стало бы шагом вперед", — сообщила пресс-служба Верховной Рады по итогам встречи представителя госдепа со спикером украинского парламента Андреем Парубием.
В сообщении также указано, что участники встречи обсудили ситуацию на юго-востоке Украины, возможность и аспекты применения миротворческой миссии ООН и вопросы законодательного обеспечения реформ на Украине.
Надавить на энергетику
На встрече с Волкером Парубий предложил расширить антироссийские санкции на энергетический сектор, сообщил телеканал "112 Украина".
Спикер украинского парламента подчеркнул, что для Киева очень важно, чтобы ограничительные меры против России "сохранялись и расширялись".
"Мы высоко оцениваем тот пакет мер, который был недавно введен, и очень важно, чтобы он затронул и энергетический сектор", — заявил Парубий.
Он отметил, что Украина и страны Восточной Европы выступают категорически против строительства газопровода "Северный поток — 2". По словам председателя Рады, Киев намерен попросить страны Запада приостановить участие в проекте.
Летальное оружие для Киева
Парубий рассказал Волкеру также об ухудшении ситуации в Донбассе. По его словам, потери среди украинских силовиков не прекращаются. "Только за последние три месяца погибли десять украинцев и были ранены 70 украинских военнослужащих", — заявил председатель Рады.
Он добавил, что Киев рассчитывает на то, что Вашингтон выделит для ВСУ летальное оружие.
"И конечно, мистер Волкер, мы ждем решения о предоставлении Украине летального оборонного вооружения", — отметил Парубий.
ДНР не ждет прорывов
Встреча Волкера с депутатами Рады вряд ли положительно скажется на ситуации в Донбассе и переговорном процессе в Минске, заявил РИА Новости глава комитета Народного совета самопровозглашенной ДНР по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Бидёвка.
По словам Бидёвки, на это указывает, в частности, позиция представителя госдепа по введению миротворческого контингента на территорию республик и попытки возложить ответственность за конфликт на Россию.
"Акцентирование представителем Госдепа США внимания на введении миротворческой миссии на всей территории республик, отведении российских войск, якобы присутствующих в ЛДНР, и обвинения России в невыполнении минских соглашений, в том числе в вопросах безопасности, только подчеркивают это", — заключил он.