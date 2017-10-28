Боевые и небоевые: на Украине подсчитали потери в ВСУ

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. На Украине назвали боевые потери за время военной операции в Донбассе — более десяти тысяч человек. При этом главный военный прокурор говорит о примерно таких же небоевых потерях, которые, по его словам, вызваны халатным отношением к службе. Министр обороны назвал причинами небоевых потерь болезни и злоупотребление алкоголем.

Небоевые…

По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, с 2014 года небоевые потери украинских Вооруженных сил составили более 10 тысяч человек.

"Я сейчас хочу озвучить страшную статистику, о которой никто не говорит. С 2014 года и до сегодняшнего дня в рядах Вооруженных сил Украины и в остальных подразделениях, которые защищают страну, погибло 10 тысяч 103 человека в результате безвозвратных и санитарных потерь, то есть не от боевых действий", – сказал он в эфире телеканала ZIK.

В зоне военной операции в Донбассе небоевые потери составили 3 тысячи 700 человек, уточнил он.

Причиной этой "страшной статистики" прокурор назвал нарушение военными устава и халатное отношение к службе.

…и боевые потери

Украинский Генеральный штаб не согласился с цифрами, которые назвал Матиос, и привел на своей страницы в Facebook другие данные — по боевым потерям в Донбассе.

Так, за время военной операции боевые потери составили 10 тысяч 710 военнослужащих, из них безвозвратные — 2 тысяч 333 человека, санитарные (раненные и травмированные в результате боевых действий) – 8 тысяч 377 человек, утверждает Генштаб.

В частности, за прошлый год в ходе боевых действий погибли 212 силовиков, еще 1227 получили ранения.

При этом небоевые потери были на 65% меньше, чем боевые, а в нынешнем году "наблюдается тенденция к значительному сокращению — вдвое — небоевых потерь", заявили в Генштабе. Конкретные цифры по боевым потерям они при этом не привели.

Болезни и алкоголь

Министр обороны Степна Полторак, говоря о небоевых потерях, объяснил, что они чаще всего связаны с болезнями, нарушением мер безопасности и употреблением алкоголя.

"Небоевые потери, к сожалению, еще есть", — сказал он телеканалу "112 Украина"

"Причины абсолютно разные. Это бывает, когда люди умирают от болезней, бывает, от нарушений мер безопасности. К сожалению, есть случаи, когда личный состав употребляет спиртные напитки", — добавил министр.

По его словам, каждый случай расследуют и принимают меры, чтобы подобное не повторялось.

Низкий морально-психологический климат

Слова министра обороны Украины прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его мнению, небоевые потери в ВСУ связаны "брожением" в рядах военных по поводу того, насколько правильно выполнение воинского долга в Донбассе.

"Потому что военнослужащие все больше и больше осознают, что они воюют действительно против народа и от безысходности защищают интересы не страны, а интересы высшего руководства своего государства", — сказал Швыткин РИА Новости.

Он допустил, что многие небоевые потери в украинской армии происходят именно из-за несоблюдения мер безопасности, в том числе неосторожного обращения с оружием, употребления спиртных напитков, нарушения правил личной гигиены.

"Все это способствует низкому морально-психологическому климату воинского коллектива", — считает депутат.

По мнению сенатора Франца Клинцевича, приведенные Матиосом цифры беспрецедентны: в современных военных конфликтах небоевые потери составляют 10-20% от боевых, а на Украине они превышают боевые втрое.

"Получается, что украинская армия занимается самоуничтожением", — написал парламентарий в Facebook.

Причем эти цифры характеризуют не только состояние ВСУ — речь идет о необратимом процессе разрушения всей государственной машины, добавил Клинцевич.

Борьба с "зеленым змеем"

Ситуация с пьянством в украинской армии на самом деле столь серьезна, что министр обороны еще в мае издал специальный приказ по борьбе с употреблением алкоголя.

Приказ предписывал создать в воинских подразделениях атмосферу "нетерпимого отношения к любым фактам пьянства".

"Командиров (начальников), которые лично употребляют алкогольные напитки в служебное время и скрывают такие факты в подчиненных им воинских частях, рассматривать на заседаниях постоянно действующих аттестационных комиссий относительно их соответствия занимаемой должности", — говорилось в документе.

Для солдат, употреблявших алкоголь на территории воинской части в рабочее и нерабочее время, в приказе были предусмотрены дисциплинарные взыскания вплоть до лишения премий. Планировались также и профилактические методы борьбы.

"Донбасский синдром"

В конце сентября большой резонанс вызвали данные, которые привел главный военный психиатр, начальник клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра полковник Олег Друзь.

По его словам, девять из десяти участников боевых действий в Донбассе имеют медицинские и социальные проблемы, а у трети диагностируется посттравматический синдром.

При этом, как заявил Друзь, расстройства бойцов характеризуются повышенной агрессией, низкой работоспособностью, обострением и развитием хронических заболеваний, алкоголизмом, наркоманией, сокращением продолжительности жизни, повышением уровня суицидов. Только за 2016 год 63 бывших участника боевых действий в Донбассе свели счеты с жизнью.

Через несколько дней после этого заявления Полторак отстранил Друзя от должности за неудовлетворительное выполнение служебных обязанностей и назначил в отношении него служебное расследование.

В июне глава МВД Арсен Аваков признал, что "вьетнамский", или "афганский" синдром стал для Украины настоящей проблемой. По его данным, почти 500 бывших военнослужащих покончили с собой после возвращения из зоны боевых действий. При этом число членов семей участников операции в Донбассе, жаловавшихся на бытовое насилие, выросло в восемь раз.