Боевые и небоевые: на Украине подсчитали потери в ВСУ

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. На Украине назвали боевые потери за время военной операции в Донбассе — более десяти тысяч человек. При этом главный военный прокурор говорит о примерно таких же небоевых потерях, которые, по его словам, вызваны халатным отношением к службе. Министр обороны назвал причинами небоевых потерь болезни и злоупотребление алкоголем.
Небоевые…
По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, с 2014 года небоевые потери украинских Вооруженных сил составили более 10 тысяч человек.
"Я сейчас хочу озвучить страшную статистику, о которой никто не говорит. С 2014 года и до сегодняшнего дня в рядах Вооруженных сил Украины и в остальных подразделениях, которые защищают страну, погибло 10 тысяч 103 человека в результате безвозвратных и санитарных потерь, то есть не от боевых действий", – сказал он в эфире телеканала ZIK.
Причиной этой "страшной статистики" прокурор назвал нарушение военными устава и халатное отношение к службе.
…и боевые потери
Украинский Генеральный штаб не согласился с цифрами, которые назвал Матиос, и привел на своей страницы в Facebook другие данные — по боевым потерям в Донбассе.
Так, за время военной операции боевые потери составили 10 тысяч 710 военнослужащих, из них безвозвратные — 2 тысяч 333 человека, санитарные (раненные и травмированные в результате боевых действий) – 8 тысяч 377 человек, утверждает Генштаб.
При этом небоевые потери были на 65% меньше, чем боевые, а в нынешнем году "наблюдается тенденция к значительному сокращению — вдвое — небоевых потерь", заявили в Генштабе. Конкретные цифры по боевым потерям они при этом не привели.
Болезни и алкоголь
Министр обороны Степна Полторак, говоря о небоевых потерях, объяснил, что они чаще всего связаны с болезнями, нарушением мер безопасности и употреблением алкоголя.
"Причины абсолютно разные. Это бывает, когда люди умирают от болезней, бывает, от нарушений мер безопасности. К сожалению, есть случаи, когда личный состав употребляет спиртные напитки", — добавил министр.
По его словам, каждый случай расследуют и принимают меры, чтобы подобное не повторялось.
Низкий морально-психологический климат
Слова министра обороны Украины прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его мнению, небоевые потери в ВСУ связаны "брожением" в рядах военных по поводу того, насколько правильно выполнение воинского долга в Донбассе.
"Потому что военнослужащие все больше и больше осознают, что они воюют действительно против народа и от безысходности защищают интересы не страны, а интересы высшего руководства своего государства", — сказал Швыткин РИА Новости.
"Все это способствует низкому морально-психологическому климату воинского коллектива", — считает депутат.
По мнению сенатора Франца Клинцевича, приведенные Матиосом цифры беспрецедентны: в современных военных конфликтах небоевые потери составляют 10-20% от боевых, а на Украине они превышают боевые втрое.
"Получается, что украинская армия занимается самоуничтожением", — написал парламентарий в Facebook.
Причем эти цифры характеризуют не только состояние ВСУ — речь идет о необратимом процессе разрушения всей государственной машины, добавил Клинцевич.
Борьба с "зеленым змеем"
Ситуация с пьянством в украинской армии на самом деле столь серьезна, что министр обороны еще в мае издал специальный приказ по борьбе с употреблением алкоголя.
"Командиров (начальников), которые лично употребляют алкогольные напитки в служебное время и скрывают такие факты в подчиненных им воинских частях, рассматривать на заседаниях постоянно действующих аттестационных комиссий относительно их соответствия занимаемой должности", — говорилось в документе.
Для солдат, употреблявших алкоголь на территории воинской части в рабочее и нерабочее время, в приказе были предусмотрены дисциплинарные взыскания вплоть до лишения премий. Планировались также и профилактические методы борьбы.
"Донбасский синдром"
В конце сентября большой резонанс вызвали данные, которые привел главный военный психиатр, начальник клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра полковник Олег Друзь.
По его словам, девять из десяти участников боевых действий в Донбассе имеют медицинские и социальные проблемы, а у трети диагностируется посттравматический синдром.
Через несколько дней после этого заявления Полторак отстранил Друзя от должности за неудовлетворительное выполнение служебных обязанностей и назначил в отношении него служебное расследование.
В июне глава МВД Арсен Аваков признал, что "вьетнамский", или "афганский" синдром стал для Украины настоящей проблемой. По его данным, почти 500 бывших военнослужащих покончили с собой после возвращения из зоны боевых действий. При этом число членов семей участников операции в Донбассе, жаловавшихся на бытовое насилие, выросло в восемь раз.