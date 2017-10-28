Каталонский кризис: Пучдемон призывает к "демократическому сопротивлению"

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В субботу каталонский кризис, где накануне парламент принял резолюцию о независимости региона, получил продолжение – Испания распустила женералитет мятежной провинции и ввела прямое правление в автономии. Прежние власти во главе со знаменитым Карлесом Пучдемоном решениям Мадрида не подчиняются и призывают к "мирному сопротивлению". В то же время мировое сообщество в целом не поддерживает Каталонию. А в самой Барселоне продолжаются митинги сторонников и противников независимости.
Мадрид вводит прямое правление
В официальном государственном бюллетене, опубликованном в субботу, говорится также, что выполнять функции главы женералитета (правительства) Каталонии будет вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария. "Председатель правительства страны (Мариано Рахой — ред.) принимает функции и полномочия, которые соответствуют (функциям — ред.) главы женералитета (Каталонии)", — говорится в заявлении и при этом отмечается, что председатель правительства "делегирует функции… вице-премьеру государства".
Кроме того, Совет министров Испании берет на себя полномочия Совета правительства Каталонии.
Также утром в субботу стало известно, что глава каталонской полиции Хосеп Луис Траперо смещен с должности. Как поясняется в распространённом МВД Испании заявлении, это решение связано с "юридической ситуацией, в которой он находится". В отношении Траперо ведется судебное расследование в связи с преступлениями, связанными с мятежом. Судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение в качестве предварительной меры изъять у него паспорт, запретить покидать территорию страны, кроме того, каждые 15 дней он должен являться в суд.
Кроме того, должностей лишились генеральный секретарь внутренних дел Каталонии Сесар Пуиг и генеральный директор полиции женералитета Пере Солер, о чем правительство Испании сообщило накануне. В этих случаях отставки связаны с их политическими действиями, говорится в документе, распространенном МВД.
Барселона не слушается
"Эти решения противоречат воле, высказанной гражданами нашей страны на голосовании, которые прекрасно знают, что в демократическом обществе парламенты выбирают и отстраняют от должностей председателей правительств", — сказал он в специальном обращении в субботу.
"Мы намерены продолжать работать для выполнения демократических мандатов и в то же время добиваться максимальной стабильности и спокойствия, понимая трудности, которые предполагает подобный этап, по которому наша страна никогда не шла. По крайней мере, так, как она делает это сейчас. Я хочу призвать к терпению и настойчивости", — сказал Пучдемон.
"В эти первые часы граждане и гражданки поняли, что вход, в который мы вошли, мы должны защищать при помощи гражданского участия", — добавил он.
Кроме того, Пучдемон призвал каталонцев защищать объявление независимости, решение о котором было принято накануне каталонским парламентом, и делать это "мирным способом", "с демократическим сопротивлением применению 155 статьи" конституции.
Реакция мирового сообщества
"Мы внимательно следим за событиями в испанской автономии Каталонии. Шаг, который был сделан парламентом Каталонии, не является верным решением. С уважением относимся к территориальной целостности Испании, конституции страны и воле испанского народа. Принятое в одностороннем порядке решение парламента не соответствует конституции Испании, ее законам и не отражает волю населения региона", — отметили в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Зато с готовностью рассмотреть вопрос о признании Каталонии выступили частично признанные Абхазия и Южная Осетия, непризнанный Карабах и французская Корсика, которая также известна своими сепаратистскими настроениями.
"Я сам только что вернулся из Барселоны, где мы открыли офис нашего представительства. Руководство Южной Осетии рассмотрит вопрос о признании независимости Каталонии, если будет получено соответствующее обращение из Каталонии", — заявил РИА Новости глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев.
"Референдум — высшая форма демократического волеизъявления народа, и никто не вправе отказать каталонцам в стремлении к обретению собственного государства", — считает он.
Председатель ассамблеи Корсики Жан-Ги Таламони также приветствовал независимость Каталонии.
"Мы приветствуем рождение Республики Каталония и выражаем нашу солидарность с ее правительством и народом", — говорится в заявлении Таламони, опубликованном в микроблоге Twitter. Он выразил сожаление, что "это историческое событие не происходит в спокойных условиях" и отметил, что на протяжении многих лет Мадрид отказывается учитывать стремление каталонцев к суверенитету.
В Барселоне не все за независимость
В ходе акции противников независимости были выбиты стекла и двери здания, где расположена редакция радиостанции Catalunya Ràdio, которая, по мнению протестующих, распространяет недостоверную информацию.
Кроме того, несколько митингующих вошли в здание учебного заведения — института культуры CIC, где получили легкие ранения два преподавателя. Еще один инцидент произошел в одном из баров, есть пострадавший.
Кроме того, радикалы "бросали предметы в полицейское сопровождение митинга".
Никто не был задержан, сообщил представитель каталонской полиции.
Проблема затянется на годы
"Каталонская проблема имеет длительную историю в прошлом, она бурно развивается сегодня, и она будет иметь еще длительную историю впереди. Так что мы не можем сказать, что эта проблема будет решена ближайшими месяцами или годами", — сказал Новиков РИА Новости.
Парламентарий добавил, что Каталонии "придется непросто". "Потому что на стороне Мадрида весь Европейский Союз, официальные структуры Европейского союза", — пояснил депутат.
Что касается мирного сопротивления, Новиков отметил, что методы такого сопротивления бывают разными. "Они известны в истории, здесь могут быть и различные формы саботажа внутри государственных учреждений, и мирные акции протеста, и забастовки, и демонстрации. То есть, конечно, конкретизация такого рода задач, она должна быть взята на себя тем политическим субъектом, который будет готов осуществлять эти политические акции", — заключил первый зампред думского комитета.