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В мире

Каталонский кризис: Пучдемон призывает к "демократическому сопротивлению"

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (278)
18:4328.10.2017
(обновлено: 18:48 28.10.2017)
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез ВелезПерейти в фотобанкУчастники акции в поддержку единства Испании в Мадриде. 28 октября 2017Участники акции в поддержку единства Испании в Мадриде. 28 октября 2017
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В субботу каталонский кризис, где накануне парламент принял резолюцию о независимости региона, получил продолжение – Испания распустила женералитет мятежной провинции и ввела прямое правление в автономии. Прежние власти во главе со знаменитым Карлесом Пучдемоном решениям Мадрида не подчиняются и призывают к "мирному сопротивлению". В то же время мировое сообщество в целом не поддерживает Каталонию. А в самой Барселоне продолжаются митинги сторонников и противников независимости.

Мадрид вводит прямое правление

Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон во время выступления в Барселоне. 28 октября 2017
© AP Photo / Presidency Press Service
Пучдемон призвал Каталонию к "демократическому сопротивлению" Мадриду
Спустя час после решения парламента Каталонии сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

В официальном государственном бюллетене, опубликованном в субботу, говорится также, что выполнять функции главы женералитета (правительства) Каталонии будет вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария. "Председатель правительства страны (Мариано Рахой — ред.) принимает функции и полномочия, которые соответствуют (функциям — ред.) главы женералитета (Каталонии)", — говорится в заявлении и при этом отмечается, что председатель правительства "делегирует функции… вице-премьеру государства".

Кроме того, Совет министров Испании берет на себя полномочия Совета правительства Каталонии.

Также утром в субботу стало известно, что глава каталонской полиции Хосеп Луис Траперо смещен с должности. Как поясняется в распространённом МВД Испании заявлении, это решение связано с "юридической ситуацией, в которой он находится". В отношении Траперо ведется судебное расследование в связи с преступлениями, связанными с мятежом. Судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение в качестве предварительной меры изъять у него паспорт, запретить покидать территорию страны, кроме того, каждые 15 дней он должен являться в суд.

Кроме того, должностей лишились генеральный секретарь внутренних дел Каталонии Сесар Пуиг и генеральный директор полиции женералитета Пере Солер, о чем правительство Испании сообщило накануне. В этих случаях отставки связаны с их политическими действиями, говорится в документе, распространенном МВД.

Противостояние Мадрида и Барселоны
Противостояние Мадрида и Барселоны

Барселона не слушается

Заседание парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017
© РИА Новости / Антон Бойков
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Эксперт: в ситуации с Каталонией "неправы все"
В свою очередь, отстраненный Мадридом Карлес Пучдемон отказался признавать решение правительства Испании.

"Эти решения противоречат воле, высказанной гражданами нашей страны на голосовании, которые прекрасно знают, что в демократическом обществе парламенты выбирают и отстраняют от должностей председателей правительств", — сказал он в специальном обращении в субботу.

"Мы намерены продолжать работать для выполнения демократических мандатов и в то же время добиваться максимальной стабильности и спокойствия, понимая трудности, которые предполагает подобный этап, по которому наша страна никогда не шла. По крайней мере, так, как она делает это сейчас. Я хочу призвать к терпению и настойчивости", — сказал Пучдемон.

"В эти первые часы граждане и гражданки поняли, что вход, в который мы вошли, мы должны защищать при помощи гражданского участия", — добавил он.

Кроме того, Пучдемон призвал каталонцев защищать объявление независимости, решение о котором было принято накануне каталонским парламентом, и делать это "мирным способом", "с демократическим сопротивлением применению 155 статьи" конституции.

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Салюты и протесты: реакция на резолюцию о независимости Каталонии в Барселоне

Реакция мирового сообщества

Участники акции в защиту единства Испании в Барселоне. 12 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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От разрыва проиграют все. Экономика испано-каталонского развода
Большинство стран мира выступили в поддержку территориальной целостности Испании. Например, Турция заявила, что осуждает провозглашение независимости парламентом Каталонии и уважает территориальную целостность Испании, говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД страны.

"Мы внимательно следим за событиями в испанской автономии Каталонии. Шаг, который был сделан парламентом Каталонии, не является верным решением. С уважением относимся к территориальной целостности Испании, конституции страны и воле испанского народа. Принятое в одностороннем порядке решение парламента не соответствует конституции Испании, ее законам и не отражает волю населения региона", — отметили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Зато с готовностью рассмотреть вопрос о признании Каталонии выступили частично признанные Абхазия и Южная Осетия, непризнанный Карабах и французская Корсика, которая также известна своими сепаратистскими настроениями.

"Я сам только что вернулся из Барселоны, где мы открыли офис нашего представительства. Руководство Южной Осетии рассмотрит вопрос о признании независимости Каталонии, если будет получено соответствующее обращение из Каталонии", — заявил РИА Новости глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев.

Президент РФ Владимир Путин на итоговой сессии Международного дискуссионного клуба Валдай. 19 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Россия рассчитывает на демократическое разрешение ситуации в Каталонии
Он добавил, что никто не вправе отказать жителям Каталонии в стремлении обрести собственное государство.

"Референдум — высшая форма демократического волеизъявления народа, и никто не вправе отказать каталонцам в стремлении к обретению собственного государства", — считает он.

Председатель ассамблеи Корсики Жан-Ги Таламони также приветствовал независимость Каталонии.

"Мы приветствуем рождение Республики Каталония и выражаем нашу солидарность с ее правительством и народом", — говорится в заявлении Таламони, опубликованном в микроблоге Twitter. Он выразил сожаление, что "это историческое событие не происходит в спокойных условиях" и отметил, что на протяжении многих лет Мадрид отказывается учитывать стремление каталонцев к суверенитету.

В Барселоне не все за независимость

Жители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Домашний арест для Каталонии – или УДО? Возможны варианты
Впрочем, точно также нет единодушия и в самой Барселоне. В центре города вечером в пятницу прошла масштабная акция протеста сторонников сохранения Каталонии в составе Испании. Три человека получили легкие ранения в результате беспорядков, сообщили РИА Новости в каталонских правоохранительных органах Mossos d'Esquadra.

В ходе акции противников независимости были выбиты стекла и двери здания, где расположена редакция радиостанции Catalunya Ràdio, которая, по мнению протестующих, распространяет недостоверную информацию.

Кроме того, несколько митингующих вошли в здание учебного заведения — института культуры CIC, где получили легкие ранения два преподавателя. Еще один инцидент произошел в одном из баров, есть пострадавший.

Кроме того, радикалы "бросали предметы в полицейское сопровождение митинга".

Никто не был задержан, сообщил представитель каталонской полиции.

© РИА Новости / Алехандро Мартинез ВелезПерейти в фотобанкУчастники акции в поддержку единства Испании в Мадриде. 28 октября 2017
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Участники акции в поддержку единства Испании в Мадриде. 28 октября 2017

Проблема затянется на годы

Участники митинга в защиту единства Испании в Барселоне. 8 октября 2017
© AFP 2017 / Jorge Guerrero
Политолог: глава Каталонии выбрал меньшее из зол
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) считает, что проблема Каталонии не будет решена в ближайшие месяцы или годы.

"Каталонская проблема имеет длительную историю в прошлом, она бурно развивается сегодня, и она будет иметь еще длительную историю впереди. Так что мы не можем сказать, что эта проблема будет решена ближайшими месяцами или годами", — сказал Новиков РИА Новости.

Парламентарий добавил, что Каталонии "придется непросто". "Потому что на стороне Мадрида весь Европейский Союз, официальные структуры Европейского союза", — пояснил депутат.

Что касается мирного сопротивления, Новиков отметил, что методы такого сопротивления бывают разными. "Они известны в истории, здесь могут быть и различные формы саботажа внутри государственных учреждений, и мирные акции протеста, и забастовки, и демонстрации. То есть, конечно, конкретизация такого рода задач, она должна быть взята на себя тем политическим субъектом, который будет готов осуществлять эти политические акции", — заключил первый зампред думского комитета.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Ein Stein
Пусть проконсультируется с Госдепом насчёт демократического сопротивления. Они наверняка подскажут какими демократическими бомбами/танками/ракетами лучше сопротивляться
18:54
28.10.2017
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