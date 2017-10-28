Каталонский кризис: Пучдемон призывает к "демократическому сопротивлению"

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В субботу каталонский кризис, где накануне парламент принял резолюцию о независимости региона, получил продолжение – Испания распустила женералитет мятежной провинции и ввела прямое правление в автономии. Прежние власти во главе со знаменитым Карлесом Пучдемоном решениям Мадрида не подчиняются и призывают к "мирному сопротивлению". В то же время мировое сообщество в целом не поддерживает Каталонию. А в самой Барселоне продолжаются митинги сторонников и противников независимости.

Мадрид вводит прямое правление

Спустя час после решения парламента Каталонии сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

В официальном государственном бюллетене, опубликованном в субботу, говорится также, что выполнять функции главы женералитета (правительства) Каталонии будет вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария. "Председатель правительства страны (Мариано Рахой — ред.) принимает функции и полномочия, которые соответствуют (функциям — ред.) главы женералитета (Каталонии)", — говорится в заявлении и при этом отмечается, что председатель правительства "делегирует функции… вице-премьеру государства".

Кроме того, Совет министров Испании берет на себя полномочия Совета правительства Каталонии.

Также утром в субботу стало известно, что глава каталонской полиции Хосеп Луис Траперо смещен с должности. Как поясняется в распространённом МВД Испании заявлении, это решение связано с "юридической ситуацией, в которой он находится". В отношении Траперо ведется судебное расследование в связи с преступлениями, связанными с мятежом. Судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение в качестве предварительной меры изъять у него паспорт, запретить покидать территорию страны, кроме того, каждые 15 дней он должен являться в суд.

Кроме того, должностей лишились генеральный секретарь внутренних дел Каталонии Сесар Пуиг и генеральный директор полиции женералитета Пере Солер, о чем правительство Испании сообщило накануне. В этих случаях отставки связаны с их политическими действиями, говорится в документе, распространенном МВД.

Барселона не слушается

В свою очередь, отстраненный Мадридом Карлес Пучдемон отказался признавать решение правительства Испании.

"Эти решения противоречат воле, высказанной гражданами нашей страны на голосовании, которые прекрасно знают, что в демократическом обществе парламенты выбирают и отстраняют от должностей председателей правительств", — сказал он в специальном обращении в субботу.

"Мы намерены продолжать работать для выполнения демократических мандатов и в то же время добиваться максимальной стабильности и спокойствия, понимая трудности, которые предполагает подобный этап, по которому наша страна никогда не шла. По крайней мере, так, как она делает это сейчас. Я хочу призвать к терпению и настойчивости", — сказал Пучдемон.

"В эти первые часы граждане и гражданки поняли, что вход, в который мы вошли, мы должны защищать при помощи гражданского участия", — добавил он.

Кроме того, Пучдемон призвал каталонцев защищать объявление независимости, решение о котором было принято накануне каталонским парламентом, и делать это "мирным способом", "с демократическим сопротивлением применению 155 статьи" конституции.

Реакция мирового сообщества

Большинство стран мира выступили в поддержку территориальной целостности Испании. Например, Турция заявила, что осуждает провозглашение независимости парламентом Каталонии и уважает территориальную целостность Испании, говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД страны.

"Мы внимательно следим за событиями в испанской автономии Каталонии. Шаг, который был сделан парламентом Каталонии, не является верным решением. С уважением относимся к территориальной целостности Испании, конституции страны и воле испанского народа. Принятое в одностороннем порядке решение парламента не соответствует конституции Испании, ее законам и не отражает волю населения региона", — отметили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Зато с готовностью рассмотреть вопрос о признании Каталонии выступили частично признанные Абхазия и Южная Осетия, непризнанный Карабах и французская Корсика, которая также известна своими сепаратистскими настроениями.

"Я сам только что вернулся из Барселоны, где мы открыли офис нашего представительства. Руководство Южной Осетии рассмотрит вопрос о признании независимости Каталонии, если будет получено соответствующее обращение из Каталонии", — заявил РИА Новости глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев.

Он добавил, что никто не вправе отказать жителям Каталонии в стремлении обрести собственное государство.

"Референдум — высшая форма демократического волеизъявления народа, и никто не вправе отказать каталонцам в стремлении к обретению собственного государства", — считает он.

Председатель ассамблеи Корсики Жан-Ги Таламони также приветствовал независимость Каталонии.

"Мы приветствуем рождение Республики Каталония и выражаем нашу солидарность с ее правительством и народом", — говорится в заявлении Таламони, опубликованном в микроблоге Twitter. Он выразил сожаление, что "это историческое событие не происходит в спокойных условиях" и отметил, что на протяжении многих лет Мадрид отказывается учитывать стремление каталонцев к суверенитету.

В Барселоне не все за независимость

Впрочем, точно также нет единодушия и в самой Барселоне. В центре города вечером в пятницу прошла масштабная акция протеста сторонников сохранения Каталонии в составе Испании. Три человека получили легкие ранения в результате беспорядков, сообщили РИА Новости в каталонских правоохранительных органах Mossos d'Esquadra.

В ходе акции противников независимости были выбиты стекла и двери здания, где расположена редакция радиостанции Catalunya Ràdio, которая, по мнению протестующих, распространяет недостоверную информацию.

Кроме того, несколько митингующих вошли в здание учебного заведения — института культуры CIC, где получили легкие ранения два преподавателя. Еще один инцидент произошел в одном из баров, есть пострадавший.

Кроме того, радикалы "бросали предметы в полицейское сопровождение митинга".

Никто не был задержан, сообщил представитель каталонской полиции.

Проблема затянется на годы

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) считает, что проблема Каталонии не будет решена в ближайшие месяцы или годы.

"Каталонская проблема имеет длительную историю в прошлом, она бурно развивается сегодня, и она будет иметь еще длительную историю впереди. Так что мы не можем сказать, что эта проблема будет решена ближайшими месяцами или годами", — сказал Новиков РИА Новости.

Парламентарий добавил, что Каталонии "придется непросто". "Потому что на стороне Мадрида весь Европейский Союз, официальные структуры Европейского союза", — пояснил депутат.

Что касается мирного сопротивления, Новиков отметил, что методы такого сопротивления бывают разными. "Они известны в истории, здесь могут быть и различные формы саботажа внутри государственных учреждений, и мирные акции протеста, и забастовки, и демонстрации. То есть, конечно, конкретизация такого рода задач, она должна быть взята на себя тем политическим субъектом, который будет готов осуществлять эти политические акции", — заключил первый зампред думского комитета.