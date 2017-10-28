Литва с 1 ноября ограничит ввоз лекарств лицам не из Евросоюза

ВИЛЬНЮС, 28 окт — РИА Новости. Лицам, въезжающим в Литву не из европейских стран, с 1 ноября можно будет ввозить лекарства без справки от врача в ограниченном количестве, сообщает в субботу канцелярия службы по защите государственной границы Литвы.

"С 1 ноября в Литву из стран, не входящих в Евросоюз: России, Белоруссии, Калининградской области, Китая — будет разрешено ввозить, перевозить и пересылать меньшее количество лекарств без рецепта (без справки от врача) для собственных нужд", — говорится в сообщении службы защиты государственной границы.

Как отмечает служба, физическое лицо, прибывающее в Литву не из страны ЕС, с 1 ноября имеет право ввозить не более 10 упаковок лекарств для индивидуального пользования один раз в месяц. Если лечение потребует большего количества лекарств, лицо будет обязано представить справку от врача. "В данном случае он сможет ввозить то число лекарств, которое указано в справке", — добавляет ведомство.

"Пересылать по почте лекарства в Литву из стран, не входящих в состав ЕС, можно будет не чаще одного раза в месяц, количество не должно превышать 10 упаковок", — отмечает служба. Она подчеркивает, если лечение потребует большего потребления лекарств, при предоставлении справки от врача можно пересылать то число лекарств, которое указано в справке.