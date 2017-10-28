В Латвии собрали 2,5 тысячи подписей за билингвальное образование в школах

РИГА, 28 окт – РИА Новости. Около 2,5 тысячи человек поставили свои подписи на портале общественных инициатив под петицией за сохранение в средних школах Латвии билингвального образования.

К 17.30 субботы свои подписи под инициативой оставили 2501 житель Латвии. Если удастся собрать 10 тысяч подписей, то инициатива может быть передана на рассмотрение в парламент. Сбор подписей был объявлен 26 октября.

Как указывает автор инициативы Денис Бартецкий, языковая реформа министерства образования нанесет школам нацменьшинств непоправимый вред.

"Предполагаю, что им будет сложнее осваивать материал, их знания по сравнению с латышскими школьниками, которые будут обучаться на родном языке, могут ухудшиться. Ведь постигать азы, например, той же химии или физики на неродном языке сложнее. Также совершенно непонятно, как и кто будут русскому ребенку объяснять на латышском языке грамматику английского", — отмечает Бартецкий.

По его словам, у министра образования Карлиса Шадурскиса до сих пор нет четкого плана реформы.

"Даже латвийский глава государства Раймондс Вейонис признает, что если ввести реформу немедленно, могут возникнуть проблемы с подготовленностью учителей. Зато у нас с вами есть четкое понимание, что вопросы языка постоянно всплывают аккурат незадолго до выборов. Не позволим, чтобы наши дети были разменной монетой в руках политиков", — заявил автор инициативы.

Ранее активист Латвийской ассоциации защиты русских школ Константин Чекушин заявил, что ассоциация намерена предложить латвийским властям свой вариант закона об образовании.

Министр образования Карлис Шадурскис ранее говорил, что с 2020/2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.

В Латвии только один государственный язык — латышский, остальные имеют статус иностранных. При этом русский является родным почти для 40% населения. В республике работают 313 средних школ и 22 вечерних. Из них, по данным министерства образования, 107 школ осуществляют билингвальные программы обучения: 60% предметов — на латышском, 40% — на языке национальных меньшинств (русском, украинском, польском). В том числе 99 школ ведут обучение с использованием русского языка.