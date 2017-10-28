В Киеве прошел марш за легализацию марихуаны

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости. Марш за легализацию марихуаны состоялся в субботу в центре Киева: около 200 человек прошли от кабинета министров к зданию Минздрава в Мариинском парке, передает украинское интернет-издание LB.ua.

По данным издания, участники марша несли с собой транспаранты с лозунгами "Конопля лечит", "Бедные беднеют, богатые богатеют, трава растет", "Свобода — растению, воля — человеку", "Нельзя запрещать то, что может спасать", "Медицинскому каннабису быть".

Как отмечается в СМИ, участники акции выступили за декриминализацию хранения конопли без цели сбыта, за что сейчас по Уголовному кодексу может грозить тюремный срок, их требования также включают законодательное регулирование использования марихуаны в лечебных целях.

Подобные акции проходят в украинской столице несколько раз в год, последний раз сторонники легализации "легких" наркотиков собирались в Киеве на марш в мае.