"Я люблю тебя уже 80 лет": в США пожилая пара отметила годовщину свадьбы

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Американец Гейб Джейкобс опубликовал видео со своей бабушкой Марцией и дедушкой Артуром. Их брак длится уже 80 лет.

Ролик был снят на кануне очередной годовщины свадьбы. По словам внука, Артур опечален тем, что его жена с трудом общается и произносит только "привет". При этом долгожительница понимает слова мужа и отвечает на них, целуя его руки.

"Я люблю тебя уже 80 лет, дорогая. Это очень долгий срок", — обращается к возлюбленной Артур.

Артуру 105 лет, Марции — 100. "Я горд, что эти суперлюди — мои родственники", — написал их внук в комментарии к видео.