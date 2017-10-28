Глава каталонской полиции признал свою отставку

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (274)

БАРСЕЛОНА, 28 окт – РИА Новости. Глава каталонской полиции Mossos d"Esquadra Хосеп Луис Траперо, уволенный с должности решением испанского правительства, признал свою отставку, говорится в письме, направленном подчиненным.

В субботу стало известно, что глава каталонской полиции Хосеп Луис Траперо смещен с должности. Как поясняется в распространённом МВД Испании заявлении, это решение связано с "юридической ситуацией, в которой он находится". В отношении Траперо ведется судебное расследование в связи с преступлениями, связанными с мятежом. Судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение в качестве предварительной меры изъять у него паспорт, запретить покидать территорию страны, кроме того, каждые 15 дней он должен являться в суд.

Должность главы каталонской полиции решением МВД Испании займет Ферран Лопес, ранее занимавший вторую должность в Mossos d"Esquadra — высшего комиссара по территориальной координации ведомства.

В письме, которое Траперо направил сотрудникам полиции и всему персоналу ведомства, он сообщает, что подчиняется решению правительства, и призывает проявлять "верность и понимание комиссару Феррану Лопесу".

Он также подчеркивает, что каталонская полиция "профессиональное, современное и эффективное ведомство".

В субботу каталонские правоохранительные органы заявили, что работают в нормальном режиме. "Защищать и гарантировать безопасность людей — наш приоритет. Продолжаем работать в нормальном режиме", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. 28 октября Карлес Пучдемон заявил, что не признает решения испанского правительства.