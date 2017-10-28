Политолог объяснил, как США наказывают Курдистан за контракты с "Роснефтью"

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. США дали "зеленый свет" операции армии Ирака и шиитского ополчения по взятию контроля над провинцией Киркук, потому что решили наказать Иракский Курдистан за контракты с российской "Роснефтью", считает известный курдский политолог Рамазан Карим, руководитель платформы "Демократический Курдистан".

При этом США пришлось "забыть", что иракские курды еще недавно были союзниками и международной коалиции, и Багдада в войне с запрещенным в РФ и других странах "Исламским государством", отметил эксперт.

"То, что произошло (в Киркуке), было совместной операцией Ирака, Ирана и Турции, но "зеленый свет" им дали именно США. США наказали курдов… за то, что курды и курдское руководство заключили нефтегазовое соглашение с "Газпром нефтью" и "Роснефтью". Пять блоков находятся именно в Киркуке. Эти блоки оккупировали фактически через несколько дней после того, как Курдистан заключил договор с Россией", — отметил эксперт.

Помимо своих отношений с США, Иракский Курдистан просчитался и во взаимоотношениях с Турцией, считает курдский эксперт. Ранее курдскую автономию и Турцию связывали активные экономические и военные отношения – Курдистан экспортирует через Турцию нефть, а Турция является одним из главных инвесторов в автономию.

"(Курдские власти) думали, что Турция из-за своих торгово-экономических интересов примет реальность – Курдистан объявил о референдуме, а Турция смирится как со свершившемся фактом. Но оказалось, что Турция договорилась с Ираком, и они сохраняют свои интересы, но уже с Ираком. То есть Турция ничего не теряет и не наносит большого ущерба своим торгово-экономическим интересам", — считает Рамазан Карим.

Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. Еще в дни референдума Багдад заявил о скором вводе армии в спорную с курдами нефтяную провинцию Киркук. Официально Киркук не входит в границы Иракского Курдистана, однако после войны с боевиками ИГ именно курды контролируют эту территорию.

В феврале 2017 года "Роснефть" и региональное правительство Иракского Курдистана заключили соглашение о сотрудничестве в области разведки, добычи, инфраструктуры, логистики и трейдинга углеводородов. В частности, был заключен контракт на покупку и продажу нефти с 2017 по 2019 годы, предусматривающий предоплату. Покупателем продукции выступает Rosneft Trading SA. Объем нефти и сумма сделки не раскрывались. Контракт позволит обеспечить сырьем зарубежные НПЗ "Роснефти".

В июне в ходе Петербургского международного экономического форума "Роснефть" и правительство Иракского Курдистана подписали инвестсоглашение о монетизации проекта по эксплуатации экспортного нефтепровода в регионе. "Роснефть" и Иракский Курдистан 20 октября объявили о начале реализации проекта по эксплуатации нефтепровода, доля российской компании в котором может оставить 60%. Другим участником проекта c долей участия 40% будет компания KAR Group — текущий оператор нефтепровода.

В сентябре стороны провели переговоры о возможности участия компании в проекте по финансированию строительства газопровода в Курдистане. Ожидается, что отдельное соглашение по проекту будет подписано до конца года. Планируется, что газопровод обеспечит поставки газа на внутренний рынок, а также на экспорт до 30 миллиардов кубометров газа в год в Турцию и Европу. Запустить газопровод планируется в 2019 году, начать экспортные поставки по нему — с 2020 года.

"Роснефть" сообщила 18 октября, что подписала с правительством Иракского Курдистана документы, необходимые для вступления в силу соглашений о разделе продукции (СРП) в отношении пяти блоков, расположенных на территории региона. Сумма платежей за вхождение в проект составит до 400 миллионов долларов. "Роснефть" планирует начать программу геологоразведочных работ и добычу в режиме опытной эксплуатации уже с 2018 года.

На следующий день министерство нефти Ирака предостерегло иностранные компании от заключения каких-либо соглашений и контрактов по нефтяным и газовым месторождениям с властями Иракского Курдистана, назвав их незаконными. Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби подтвердил, что только федеральное правительство и министерство нефти, согласно конституции, являются уполномоченными органами, имеющими право заключать контракты и соглашения, связанные с разработкой нефтяных и газовых месторождений и инвестициями в них.

Что касается "Газпром нефть", то в Ираке компания участвует в реализации четырех проектов, три из которых находятся на территории Курдистана. Доля "Газпром нефти" в блоках Halabja и Shakal составляет 80% (оставшаяся часть — у регионального правительства Курдистана).

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