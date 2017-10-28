КИШИНЕВ, 28 окт — РИА Новости. Партия социалистов Молдавии начала в субботу сбор подписей в поддержку перехода к президентской форме правления в республике, заявила РИА Новости глава политформирования Зинаида Гречаная.

Молдавия — парламентская республика. Главой государства является президент, однако его полномочия крайне ограничены.

"По многочисленным соцопросам, большинство — 70% — граждан хотят президентской формы правления. У людей нет никакого доверия к нынешнему парламенту. Поэтому народ хочет, чтобы была вертикаль власти, чтобы был сильный президент, у которого есть полномочия, и с кого спрашивать за порядок в стране. Мы поддержали эту инициативу граждан Молдавии на митингах, и начиная с сегодняшнего дня начали сбор подписей за президентскую форму правления", — сказала Гречаная.

По ее словам, кампания по сбору подписей стартовала одновременно по всем районам. "Мы намерены собрать 70% подписей у избирателей с правом голоса. Думаю, что это будет происходить до марта следующего года. Если большинство людей выскажутся за, то, конечно, на предвыборном съезде партии мы внесем в электоральную платформу политформирования переход на президентскую форму правления", — заявила лидер молдавских социалистов.

Президент Молдавии Игорь Додон, который до избрания лидером республики руководил Партией социалистов, неоднократно заявлял о необходимости перехода к президентской форме правления в республике. По его мнению, это "единственный шанс на будущее для Молдавии".

Противостояние президента с парламентским большинством и правительством продолжается. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов. Очередной спор разгорелся на фоне назначения министра обороны. Вопреки мнению президента спикер парламента республики Андриан Канду, согласно постановлению Конституционного суда, назначил на пост главы Минобороны вице-председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзу.