Американца приговорили к 15 годам тюрьмы за кражу доллара и растения

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В американском штате Пенсильвания мужчину признали виновным в серии взломов и краже одного доллара и комнатного растения, сообщает The Morning Call. В тюрьме он может провести до 15 лет.

В ночь на 21 марта молодой человек с огнестрельным оружием проник в бар в городе Аллентаун. Владелец заведения услышал шум и встретил злоумышленника, вооружившись пистолетом. В итоге преступник бежал, прихватив с собой один доллар.

Через два с половиной часа он вломился в жилой дом, выстрелив в окно. Там молодого человека ничего не заинтересовало, кроме комнатного растения, которое он по ошибке принял за марихуану.

После этого злоумышленник попытался украсть вещи из припаркованного на улице автомобиля. Но на месте преступления его застала хозяйка машины, и мужчине пришлось скрыться.

После трех не слишком удачных краж молодой человек решил выбросить оружие, и в этот момент его увидели полицейские. Преступник попытался сбежать, но вскоре был задержан. Выяснилось, что его пистолет тоже был краденым.