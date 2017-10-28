Американец, которому суд запретил пить, заперся в холодильнике с пивом

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В американском городе Маршфилд, штат Висконсин, осужденного местного жителя, одним из условий освобождения которого было оставаться трезвым, заперли на ночь в холодильнике с пивом местного магазина. Об этом сообщает ABC Wisconsin.

Мужчина по имени Джереми Ван Эрт пришел магазин Kwik Trip незадолго до полуночи (в это время в Висконсине перестают продавать пиво) и проник в холодильник. Ровно в двенадцать часов ночи он автоматически закрылся. Температура внутри была около нуля градусов по Цельсию.

"Субъект оказался запертым в пивном холодильнике, он знал, что в Kwik Trip ему не продадут пиво, поэтому решил из него не выходить", — пояснил шеф полиции Маршфилда Рик Гамза.

По его словам, этот случай уникальный. "У нас никогда не было такого, чтобы кто-то случайно заперся где-то и не предпринимал бы каких-либо попыток выбраться, потому что его устраивают обстоятельства", — добавил правоохранитель.

Ван Эрта обнаружили первые покупатели около шести утра. За ночь он выпил три банки алкогольного напитка Four Loko и банку пива. Кроме того, он повредил несколько ящиков с пивом, упав на них.

Ван Эрт ушел, не заплатив за выпитый и испорченный товар. Позже его арестовали и отправили в тюрьму. Ранее он был осужден по нескольким статьям, в том числе за два поджога, и был условно освобожден, но должен был оставаться трезвым.