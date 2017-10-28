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Иракская армия освободила от ИГ* пять деревень в районе города Эль-Каим

16:4628.10.2017
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© AFP 2017 / Ahmad Al RubayeИракские силы безопасности в провинции Анбар. Архивное фотоИракские силы безопасности в провинции Анбар. Архивное фото
© AFP 2017 / Ahmad Al Rubaye

БАГДАД, 28 окт — РИА Новости. Иракские военные освободили от боевиков террористической группировки "Исламское Государство"* (ИГ*) пять деревень, железнодорожную станцию и электростанцию в районе города Эль-Каим на западе страны, сообщило объединенное военное командование страны.

Военнослужащий иракской армии во время обстрела боевых позиций Исламского государства в Мосуле
© AP Photo / Hussein Malla
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"Подразделения… и народное ополчение освободили деревни Эн-Назва, Эн-Нахия, Эль-Амари, Эт-Тазалия и Ратаджа", — сообщило командование со ссылкой на командующего операцией генерал-лейтенанта Абдель-Амира Яраллу.

Командующий добавил, что войска также установили контроль над мостом Аль-Хур, железнодорожной станцией Эль-Каим, железнодорожным ремонтным заводом, местной электростанцией, автозаправочной станцией и районом Эль-Машариа.

Пресс-служба шиитского ополчения сообщила, что его бойцы находятся в пяти километрах от центра Эль-Каима и готовятся его штурмовать. По данным ополченцев, сотни семей смогли покинуть город до штурма по созданным для них безопасным коридорам.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил в четверг о начале операции по освобождению городов Эль-Каим и Рава, назвав их последними оплотами террористов в стране. Города находятся в западной провинции Анбар недалеко от границы с Сирией.

Ранее в октябре иракская армия завершила освобождение в провинции Киркук города Эль-Хавиджа, ставшего главным штабом ИГ* в стране после освобождения Мосула.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России

Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке
© AFP 2017 / Ahmad AL-RubayeО начале операции объявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. "Час пришел, и момент великой победы близок… Я объявляю сегодня о начале операции по освобождению провинции Найнава (Мосул — административный центр провинции — прим. ред.)", — заявил политик в телевизионном обращении.Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке
© AFP 2017 / Ahmad AL-Rubaye
О начале операции объявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. "Час пришел, и момент великой победы близок… Я объявляю сегодня о начале операции по освобождению провинции Найнава (Мосул — административный центр провинции — прим. ред.)", — заявил политик в телевизионном обращении.
© AFP 2017 / Ahmad AL-RubayeСама операция началась ровно в 6:00.Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке
© AFP 2017 / Ahmad AL-Rubaye
Сама операция началась ровно в 6:00.
© AFP 2017 / Ahmad AL-RubayeСилам курдского ополчения (пешмерга) сначала предстоит очистить несколько деревень, которые расположены к востоку от Мосула.Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке
© AFP 2017 / Ahmad AL-Rubaye
Силам курдского ополчения (пешмерга) сначала предстоит очистить несколько деревень, которые расположены к востоку от Мосула.
© AFP 2017 / Ahmad AL-RubayeВ командовании пешмерга это называют "первым шагом" к освобождению провинции Найнава.Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке
© AFP 2017 / Ahmad AL-Rubaye
В командовании пешмерга это называют "первым шагом" к освобождению провинции Найнава.
© AFP 2017 / Ahmad AL-RubayeВ операции по освобождению Мосула задействовано около 30 тысяч человек.Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке
© AFP 2017 / Ahmad AL-Rubaye
В операции по освобождению Мосула задействовано около 30 тысяч человек.
© AFP 2017 / Ahmad AL-RubayeИракские военные и их союзники, в том числе народное ополчение, в последнее время активно готовились к решающему наступлению.Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке
© AFP 2017 / Ahmad AL-Rubaye
Иракские военные и их союзники, в том числе народное ополчение, в последнее время активно готовились к решающему наступлению.
© AFP 2017 / Ahmad AL-RubayeМосул является вторым по величине городом Ирака. Он находится под контролем боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) с 2014 года.Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке
© AFP 2017 / Ahmad AL-Rubaye
Мосул является вторым по величине городом Ирака. Он находится под контролем боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) с 2014 года.
© AP Photo / Adam SchreckИракские военные готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке
© AP Photo / Adam Schreck
Иракские военные готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.
© AFP 2017 / Ahmad AL-RubayeБойцы иракской армии чистят оружие перед операцией по освобождению Мосула в Ираке.Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке
© AFP 2017 / Ahmad AL-Rubaye
Бойцы иракской армии чистят оружие перед операцией по освобождению Мосула в Ираке.
© AP Photo / Bram JanssenНаступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке.Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке
© AP Photo / Bram Janssen
Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке.
© AFP 2017 / Safin HamedБойцы курдского ополчения (пешмерга) готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке
© AFP 2017 / Safin Hamed
Бойцы курдского ополчения (пешмерга) готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.
© AP Photo / Adam SchreckИракские военные готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке
© AP Photo / Adam Schreck
Иракские военные готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.
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