Иракская армия освободила от ИГ* пять деревень в районе города Эль-Каим

БАГДАД, 28 окт — РИА Новости. Иракские военные освободили от боевиков террористической группировки "Исламское Государство"* (ИГ*) пять деревень, железнодорожную станцию и электростанцию в районе города Эль-Каим на западе страны, сообщило объединенное военное командование страны.

"Подразделения… и народное ополчение освободили деревни Эн-Назва, Эн-Нахия, Эль-Амари, Эт-Тазалия и Ратаджа", — сообщило командование со ссылкой на командующего операцией генерал-лейтенанта Абдель-Амира Яраллу.

Командующий добавил, что войска также установили контроль над мостом Аль-Хур, железнодорожной станцией Эль-Каим, железнодорожным ремонтным заводом, местной электростанцией, автозаправочной станцией и районом Эль-Машариа.

Пресс-служба шиитского ополчения сообщила, что его бойцы находятся в пяти километрах от центра Эль-Каима и готовятся его штурмовать. По данным ополченцев, сотни семей смогли покинуть город до штурма по созданным для них безопасным коридорам.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил в четверг о начале операции по освобождению городов Эль-Каим и Рава, назвав их последними оплотами террористов в стране. Города находятся в западной провинции Анбар недалеко от границы с Сирией.

Ранее в октябре иракская армия завершила освобождение в провинции Киркук города Эль-Хавиджа, ставшего главным штабом ИГ* в стране после освобождения Мосула.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России