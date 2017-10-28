Волкер поделился впечатлениями от встречи с Порошенко

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Спецпредставитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что провел "хорошую" встречу с украинским президентом Петром Порошенко.

"Здорово снова оказаться в Киеве, куда, начиная с июля, я приехал в пятый раз. Начал с хорошей встречи с президентом Порошенко", — заявил Волкер в Twitter.

Волкер в пятницу прибыл в Киев, где провел встречу с главой парламента и президентом Украины, а также с депутатами Верховной рады. По данным пресс-службы украинского президента, Петр Порошенко и Волкер "скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия на Донбассе как в рамках усилий в "нормандском формате", так и на международных площадках, прежде всего в Совете Безопасности ООН".