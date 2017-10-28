Эксперт спрогнозировал, когда закончатся столкновения в Иракском Курдистане

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на горе неподалеку от цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на горе неподалеку от цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Вооруженное противостояние иракских курдов и Багдада продолжится до выборов парламента Ирака, потому что политикам в Багдаде нужно набрать политические очки и популярность избирателей, считает известный курдский политолог, руководитель платформы "Демократический Курдистан" Рамазан Карим.

Выборы депутатов нового состава парламента Ирака пройдут в апреле 2018 года.

Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.

"Действия военного характера между Ираком и курдами будут продолжаться до парламентских выборов в Ираке. Партии Абади (премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади), Малики (вице-президент Ирака Нури аль-Малики) и других шиитов пытаются набрать очки, чтобы выиграть выборы в парламент Ирака", — заявил Карим в интервью РИА Новости.

После выборов новый состав парламента начнет процесс формирования правительства Ирака, и уже после этого можно ожидать переговоров и перемирия между курдами и Багдадом, считает политолог.

"До формирования нового правительства ждать мира и договора между Багдадом и (столицей Курдистана) Эрбилем, я считаю, невозможно. Напряженная ситуация и боестолкновения будут продолжаться. Когда уже будет новое правительство, тогда уже, возможно, будет перемирие. А весь этот период курды будут сопротивляться", — прогнозирует курдский эксперт.

По его данным, в последние несколько дней курдскому ополчению удалось остановить продвижение иракской армии и шиитского ополчения. По оценке политолога, тактическая задача, которую пытается решить иракская армия, – взятие под контроль границы Иракского Курдистана с Сирией и Турцией.

С одной стороны, это позволит отсечь иракских курдов от их сирийских соплеменников, с которыми их связывает военное и экономическое сотрудничество, считает Карим. С другой – таким образом иракская армия хочет "создать торговый коридор с турецкой провинцией Силопи" для прямой торговли Багдада и Турции, добавил он. Наконец, по его словам, одновременно Багдад хочет "полностью взять Иракский Курдистан в кольцо".

"Говорить о полном перемирии, приостановке военных действий пока невозможно", — отметил Карим.