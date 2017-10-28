Число жертв падения автобуса в реку в Непале увеличилось до 31

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Число погибших в результате падения автобуса в реку в центре Непала возросло до 31 человека, сообщает издание Kathmandu Post со ссылкой на местную полицию.

Ранее сообщалось о 19 жертвах.

Переполненный автобус следовал из юго-восточного города Раджбирадж в непальскую столицу Катманду. Инцидент произошел в 5.30 утра в субботу.

Как сообщает издание, 15 пассажирам, несмотря на полученные ранения, удалось спастись. Точное число пассажиров не известно, хотя выжившие в аварии сообщают, что в салоне автобуса находилось около 50 людей и еще несколько человек сидели на крыше.