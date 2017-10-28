Смертельная схватка осы и пчелы шокировала пользователей сети

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В сети появилось видео, на котором оса после короткой схватки расчленяет рабочую пчелу. Ролик опубликован на интернет-форуме Reddit.

Пользователи портала бурно отреагировали на битву насекомых. Большинство из них обратили внимание на жестокость сильнейшего противника.

"Ролик заставил задуматься о том, как много тихих убийств происходит вокруг нас, а мы их даже не замечаем", — посетовал Flames15.

"Я не был готов к такой жестокости", — прокомментировал запись JasonReed234.

"Вот еще одна причина, почему следует опасаться ос", — написал PsycoJosho.

Как сообщил журналу Live Science сотрудник Американского музея естественной истории Джеймс Карпентер, подобное поведение часто встречается у хищных ос. Эти насекомые нападают на пчел и кузнечиков и скармливают их своим личинкам.

"Осы разделывают своих жертв для удобства. Иногда они пережевывают их и превращают в "питательный шарик", избавляясь от всего лишнего", — сказал Карпентер.