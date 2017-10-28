В США учительница совратила двух школьников

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В американском штате Висконсин двадцатичетырехлетнюю учительницу признали виновной в совращении двух шестнадцатилетних подростков, сообщает Fox News.

Кимберли Джерсонд познакомилась с одним из мальчиков в 2015 году, когда он пришел забрать из школы младшего брата. Учительница дала подростку свой номер телефона, они начали созваниваться. Потом женщина стала встречаться со школьником в своей машине.

Подросток рассказал полиции, что первое время они с Джерсонд просто целовались в автомобиле, а позднее вступили в интимную связь. По его словам, он хотел прекратить встречи, но учительница постоянно донимала его звонками. В итоге молодой человек внес ее номер в "черный список".

Со вторым подростком Джерсонд также познакомилась в школе. Их отношения продолжались около месяца, пока в мае этого года учительницу не разоблачили. В результате ей пришлось уволиться.

Первоначально Джерсонд предъявили шесть обвинений, однако в рамках досудебного соглашения она признала два эпизода сексуального насилия, остальные подозрения были сняты. Приговор учительнице огласят 13 декабря.