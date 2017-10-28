Британия намерена сократить разницу в зарплате мужчин и женщин

ЛОНДОН, 28 окт – РИА Новости. Правительство Великобритании намерено сократить уровень гендерной дискриминации при оплате труда и назначении на руководящие должности, сообщил офис британского премьер-министра Терезы Мэй.

Согласно статистике, опубликованной британской Национальной статистической службой (ONS), разница между размером оплаты труда мужчин и женщин в среднем составляет 18,4%. При этом разница между зарплатами мужчин и женщин, занятых полную рабочую неделю, в 2017 году составила 9,1%.

В настоящее время крупные компании публикуют информацию о разнице оплаты труда в зависимости от гендерной принадлежности.

Правительство обязало британские компании со штатом более 250 человек публиковать данные по разнице в оплате труда, а также следить за тем, чтобы не было дискриминации в назначении женщин на руководящие посты. Первые данные должны быть раскрыты к апрелю 2018 года.